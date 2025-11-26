scorecardresearch
 

MP: युवक बना 'सनातनी बाबा' 12 करोड़ की पैसों की बारिश का लालच देकर ठगे 3 लाख रुपये, तीन गिरफ्तार

खरगोन में 12 करोड़ की धन वर्षा के लालच में एक फील्ड मैनेजर से 3 लाख की ठगी का मामला सामने आया है. तीन ठगों ने खुद को तांत्रिक बता तांत्रिक क्रिया के नाम पर मटका गाड़ने को कहा. शमशान भेजने के बाद तीनों पैसे और कार समेत फरार हो गए. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से तीनों आरोपियों को पकड़कर 3 लाख रुपये बरामद किए.

ठगी के आरोप में महिला समेत तीन गिरफ्तार (Photo: Umesh Rewaliya/ITG)
मध्य प्रदेश के खरगोन में जादू टोना कर पैसे बढ़ाने का एक बड़ा मामला सामने आया है. यहां कुम्हारखेड़ा निवासी विक्की चौहान से तीन लोगों ने 12 करोड़ रुपये देने का लालच देकर 3 लाख रुपये ठग लिए. मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर ठगी की पूरी रकम और कार बरामद कर ली है. आरोपी खुद को तांत्रिक बताते थे और सनातन का चोला ओढ़कर लोगों को झांसा देते थे.

विक्की चौहान ने पुलिस को बताया कि वह उमारखेड़ी रोड के पास खड़ा था, तभी एक सफेद फोर्ड कार उसके पास आकर रुकी. कार में दो पुरुष और एक महिला थीं. उन्होंने विक्की से कहा कि वे जादू टोना करके 5 लाख को 12 करोड़ बना सकते हैं. विक्की ने बताया कि उसके पास 3 लाख रुपये घर में रखे हुए हैं. इस पर तीनों उसके साथ उसके घर गए.

जादू टोना के नाम पर ठगी

आरोपी रितिक कंगाली, गोविंद महाराज और नेहा शर्मा ने स्टोर रूम में लाल कपड़ा, मटका, अगरबत्ती, फूल और मिठाई मंगवाकर तांत्रिक क्रिया शुरू की. विक्की से 3 लाख रुपये लाल कपड़े में रखवाए गए और मटके में डाल दिए गए. आरोपियों ने कहा कि शमशान की शक्तियों के बाद यह रकम 12 करोड़ बन जाएगी. विक्की को शमशान जाकर मंत्र पढ़ने के लिए कहा गया. जब वह वापस लौटा, तो तीनों आरोपी और उनकी कार गायब थे.

पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया

स्टोर रूम खोलकर देखा तो मटके से 3 लाख रुपये भी गायब थे. इसके बाद विक्की ने तुरंत पुलिस को शिकायत दी. कोतवाली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और कार की पहचान कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों से 3 लाख रुपये नकद और कार MP09CG3321 बरामद की गई है. पुलिस के अनुसार एक चौथा आरोपी अभी फरार है. कोतवाली एसआई रामजीलाल डुडवे ने बताया कि आरोपियों ने जादू टोना का झांसा देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया था. सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है.
 

---- समाप्त ----
