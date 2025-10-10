scorecardresearch
 

Feedback

करवा चौथ पर पत्नी के अटूट प्रेम और समर्पण की अनोखी कहानी... किडनी देकर बचाई पति की जान, मौत के मुंह से वापस खींच लाई

करवा चौथ, वह पवित्र दिन जब हर सुहागिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती है और चांद को देखकर उसकी सलामती की दुआ मांगती है. लेकिन राजगढ़ की प्रिया ने इस करवा चौथ को सिर्फ व्रत तक सीमित नहीं रखा, बल्कि अपने पति पुरुषोत्तम को नई जिंदगी देकर इसे वरदान बना दिया.

Advertisement
X
प्रिया ने किडनी देकर दी पति को दी नई जिंदगी.(Photo:ITG)
प्रिया ने किडनी देकर दी पति को दी नई जिंदगी.(Photo:ITG)

करवा चौथ के पवित्र त्योहार पर मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से अटूट प्रेम, समर्पण और नारी शक्ति की एक सच्ची कहानी सामने आई है. यह कहानी प्रिया और उनके पति पुरुषोत्तम की है, जिसने यह साबित कर दिया कि करवा चौथ का व्रत केवल एक रस्म नहीं, बल्कि प्रेम का वह साकार रूप है जो मृत्यु से भी लड़ सकता है.

डॉक्टरों की बात सुनकर परिवार में चिंता का माहौल था. माता-पिता, भाई-बहन सब डरे हुए थे और किसी ने भी किडनी देने का साहस नहीं किया. लेकिन पत्नी प्रिया ने बिना एक पल गंवाए कहा, ''अगर मेरी एक किडनी से मेरे पति की जान बच सकती है, तो यही मेरा करवा चौथ होगा.''

जांच हुई तो पाया गया कि दोनों का ब्लड ग्रुप और टिश्यू मैच कर गया. सफल ट्रांसप्लांट के बाद पुरुषोत्तम को नया जीवन मिला और वे आज पूरी तरह स्वस्थ हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Karwa Chauth 2025
करवा चौथ पर आज करें ये 6 विशेष कार्य, मिलेगा माता पार्वती का आशीर्वाद 
weather forecast today karwa chauth 2025 clear sky moon sighting (File Photo-PTI)
करवा चौथ पर आज होगा चांद का दीदार? जानिए दिल्ली-यूपी से मुंबई तक मौसम का हाल 
Bhagya Chakra: Karva Chauth: Surefire Remedies for Marital Bliss and Financial Gain!
भाग्यचक्र: करवा चौथ के क्या हैं नियम? देखें वैवाहिक सुख पाने के अचूक उपाय! 
CSP पूजा पांडे पर कार्रवाई की तैयारी.(Photo:ITG)
MP: पुलिस पर ₹1.45 करोड़ की 'लूट' का आरोप, TI समेत 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड 
मुलताई में उपद्रवियों का खदेड़ती पुलिस फोर्स.(Photo:Screengrab)
RSS प्रचारक से मारपीट पर बवाल, 5 आरोपी अरेस्ट, SI और TI पर गिरी गाज  

'इस बार मैं ही तुम्हारा चांद हूं'
पुरुषोत्तम आज भावुक होकर अपनी पत्नी को साक्षात माता पार्वती जैसा बताते हैं, जिन्होंने उन्हें मौत के मुंह से खींचकर वापस लाया है. यह जोड़ा कहता है कि अब करवा चौथ उनके लिए सिर्फ़ चांद का व्रत नहीं, बल्कि जीवन का उत्सव है.

Advertisement

प्रिया जब हर साल छलनी से चांद देखती हैं, तो पुरुषोत्तम भावुक होकर कहते हैं, ''इस बार मैं ही तुम्हारा चांद हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी अब तुम्हारे कारण ही है.''

करवा चौथ की कथा से हकीकत तक
सदियों पुरानी करवा चौथ की पौराणिक कथा में वीरावती अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, लेकिन छल से व्रत टूटने पर पति की मृत्यु हो जाती है. वह देवी पार्वती से प्रार्थना करती है और देवी के वरदान से पति को जीवनदान मिलता है. राजगढ़ में प्रिया ने इस कथा को सच कर दिखाया. इस बार कोई देवी नहीं, बल्कि प्रिया खुद वरदान बनकर अपने पति को नया जीवन दे गई. राजगढ़ की यह कहानी करवा चौथ की सच्ची शक्ति और समर्पण की मिसाल बन गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IND vs WI Live Score
    करवा चौथ बॉलीवुड मूवी
    करवा चौथ राशिफल
    करवा चौथ मूनराइज टाइम
    करवा चौथ सरगी टाइम
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election Result 2025
    Advertisement