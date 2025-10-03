scorecardresearch
 

MP: एक ही दिन में 3 बाघों की मौत, कान्हा टाइगर रिजर्व में मचा हड़कंप

नए टूरिज्म सीजन के दूसरे दिन ही 3 बाघों की मौत से हड़कंप मच गया है. कान्हा टाइगर रिजर्व प्रबंधन सकते में है. अब पोस्टमॉर्टम के बाद बाघों की मौत का असल कारण पता चल पाएगा.

नए टूरिज्म सीजन के दूसरे दिन ही 3 बाघों की मौत.(Photo:AI)
नए टूरिज्म सीजन के दूसरे दिन ही 3 बाघों की मौत.(Photo:AI)

MP के कान्हा टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में दो अलग-अलग स्थानों पर एक वयस्क बाघ और दो शावकों के शव मिलने से सनसनी फैल गई. वयस्क बाघ का शव मुक्की रेंज में, जबकि लगभग दो महीने की दो मादा शावक कान्हा रेंज में मृत पाई गईं.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, शावकों की मौत किसी बड़े जानवर संभवतः बाघ के हमले से हुई. वयस्क बाघ की मौत टेरिटोरियल फाइट में होने का अनुमान है. उसका पोस्टमॉर्टम आज यानी शुक्रवार को होगा.

नए पर्यटन सीजन के दूसरे दिन सामने आई इस घटना से पार्क प्रबंधन सकते में है. जानकारी के मुताबिक, कान्हा रेंज में एक से दो माह की दो मादा शावकों को नर बाघ द्वारा मारे जाने की आशंका है, जबकि मुक्की रेंज के मवाला क्षेत्र में लगभग 10 वर्षीय नर बाघ की मौत दूसरे नर बाघ के साथ संघर्ष में होने की बात कही जा रही है. 

कान्हा के हाथी गश्ती दल ने दोनों मामलों की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी. खबर मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे. दोनों शावकों के शव बरामद कर एनटीसीए प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार कर दिया गया. 

वयस्क बाघ का अंतिम संस्कार शुक्रवार को पोस्टमॉर्टम के बाद होगा. कान्हा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर ने घटना की पुष्टि की. पार्क प्रबंधन शुक्रवार को आधिकारिक जानकारी दे सकता है.

