टॉयलेट में पानी रुका तो खुला राज... महिला सफाईकर्मी ने देखा कमोड में फंसा नवजात, निकालने में लगे 7 घंटे

और पढ़ें

MP News: छिंदवाड़ा जिले के परासिया सिविल अस्पताल में नवजात का शव कमोड में फंसा हुआ पाया गया. शव को अस्पताल की महिला सफाई कर्मचारी ने देखा. इसके बाद प्रबंधन को सूचना दी. प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. 8 घंटे की मशक्कत से कमोड तोड़कर नवजात का शव बाहर निकाला जा सका. मृत शिशु बुरी तरह से टायलेट के कमोड में फंसा था. पुलिस, अस्पताल स्टाफ और नगर पालिका के कर्मचारियों ने शव को बाहर निकाला .

दरअसल, रोजाना की तरह साढ़े 12 बजे सफाईकर्मी टॉयलेट की सफाई करने गई थी. इसके बाद दोबारा सफाई करने के लिए टॉयलेट में कर्मचारी पहुंची तो कमोड से पानी की निकासी नहीं हुई. सफाईकर्मी ने ध्यान से देखा तो नवजात का हाथ और सिर दिखाई दिया तो उसने अपने प्रबंधन को सूचना दी.

Advertisement

इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी. लगभग 6-7 घंटे की मशक्कत के बाद नवजात का शव बाहर निकाला गया. पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है .

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परासिया की प्रभारी BMO डॉ सुधा बख्शी ने बताया कि आसपास की नर्स ने बताया कि महिला शौचालय में पानी पास नहीं हो रहा है. लग रहा है कि उसमें कुछ फंसा हुआ है. फिर हम लोगों ने जाकर देखा और जानकारी ली तो उसमें नवजात फंसा हुआ था.

हम लोग सचेत हुए और पुलिस को सूचना दी. कमोड से नवजात का शव निकालने में लगभग 6-7 घंटे लगे. मंगलवार रात को करीब 8 बजे करीब शव को निकाला गया है. इस मामले में आगे कार्रवाई जारी है.

---- समाप्त ----