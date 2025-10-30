हिंदू लड़की के घर में पकड़ा गया मुस्लिम युवक, बजरंग दल ने पीटा, पुलिस बोली- दोनों बालिग, सहमति से मिले

MP News: इंदौर के आजाद नगर थाना में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम युवक को युवती के साथ घर में पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को बचाया.

घटना पवनपुरी कॉलोनी की है, जहां मुस्लिम युवक समीर खान के होने की सूचना बजरंग दल कार्यकर्ताओं को मिली थी. कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर युवक को घर से बाहर निकाला और उसकी पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया.

सूत्रों के अनुसार, युवक और युवती आपसी जान-पहचान के चलते मिल रहे थे. जैसे ही जानकारी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लगी, वे मौके पर पहुंचे और हंगामा करने लगे. युवक पर 'लव जिहाद' को लेकर आरोप लगाए गए हैं. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उसका वीडियो भी बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो में कुछ लोग युवक को पीटते और धार्मिक नारे लगाते नजर आ रहे हैं. घटना की सूचना मिलने पर आजाद नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने घायल युवक को थाने लाकर पूछताछ की तो उसकी पहचान समीर खान के रूप में हुई. उसके खिलाफ शांति भंग करने की आशंका के तहत प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई की गई है. फिलहाल पुलिस ने युवक से पूछताछ कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने स्पष्ट किया कि युवती बालिग है और दोनों आपसी सहमति से मिले थे. वहीं, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के कानून हाथ में लेने के मामले में भी जांच की जा रही है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं है और वीडियो फुटेज के आधार पर पिटाई करने वालों की पहचान की जा रही है. लड़की के परिवार ने थाने में कोई शिकायत नहीं की है.

---- समाप्त ----