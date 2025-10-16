इंदौर: एग्जाम रुकवाने के लिए फैलाई प्रिंसिपल की मौत की खबर, दो छात्रों के खिलाफ FIR

इंदौर के प्रतिष्ठित होलकर विज्ञान महाविद्यालय में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. बीसीए तृतीय वर्ष के दो छात्रों ने परीक्षा टालने के लिए कॉलेज की प्राचार्य के निधन की झूठी खबर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी. इससे कॉलेज परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

जब यह खबर कॉलेज प्रशासन तक पहुंची, तो उन्होंने तुरंत इसकी जांच शुरू की. जांच में सामने आया कि यह कोई अफवाह नहीं बल्कि एक सोची-समझी साजिश थी, ताकि परीक्षा स्थगित हो सके. कॉलेज की प्राचार्य ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए भंवरकुआं थाने में शिकायत दर्ज कराई.

प्राचार्य के निधन की झूठी खबर फैलाई

पुलिस ने जांच के दौरान दो छात्रों मयंक कछवाल और हिमांशु जायसवाल की भूमिका पाई. इसके बाद दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

पुलिस ने दो छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह मामला सोशल मीडिया के माध्यम से झूठी खबर फैलाकर शैक्षणिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश का है. फिलहाल छात्रों के मोबाइल और सोशल मीडिया अकाउंट की जांच जारी है. कॉलेज प्रशासन ने कहा कि इस तरह की हरकत न सिर्फ अनुशासनहीनता है, बल्कि अपराध की श्रेणी में आती है.

