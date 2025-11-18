भोपाल से पुणे जा रही छात्रा से चलती बस में छेड़छाड़, पुलिस चेकिंग प्वाइंट देखते ही लड़की ने दिखाई हिम्मत

इंदौर से एक चिंताजनक घटना सामने आई है जहां चलती बस में एक छात्रा से ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर द्वारा छेड़छाड़ की गई। पीड़िता भोपाल में स्पोर्ट्स एक्टिविटी में शामिल होने के बाद पुणे लौट रही थी। आरोप है कि बस में चढ़ते ही तीनों कर्मचारियों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया। रास्ते भर वह डर और शर्म के कारण विरोध नहीं कर सकी।

जब बस इंदौर के नजदीक पहुंची और छात्रा को पुलिस चेकिंग प्वाइंट दिखाई दिया, तो उसने हिम्मत दिखाते हुए बस रुकवाने की मांग की। इंदौर पहुंचते ही उसने राजेंद्र नगर थाने के पास बस रुकवाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

जैसे ही छात्रा बस से उतरी, ड्राइवर और क्लीनर मौके से बस छोड़कर फरार हो गए। कंडक्टर भी घटनास्थल से गायब पाया गया। उनकी फरारी के कारण बस लगभग तीन घंटे तक थाने में खड़ी रही, जिससे अन्य यात्री परेशान रहे। बाद में पुलिस ने यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए वैकल्पिक ड्राइवर की व्यवस्था की और बस को आगे भेजा।

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि पीड़िता मूल रूप से पुणे की रहने वाली है और उसने रास्ते में लगातार हुए अभद्र व्यवहार की जानकारी दी है। अधिकारी ने कहा कि पीड़िता अपने अधिवक्ता से चर्चा कर आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी।

पुलिस ने ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर की तलाश शुरू कर दी है। बस ट्रेवल्स कंपनी से भी सभी कर्मचारियों की जानकारी जुटाई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

कुछ समय पहले भी मुंबई से इंदौर आ रही एक युवती के साथ ऐसी ही घटना हुई थी, जिसके बाद इंटर स्टेट बसों की चेकिंग बढ़ाई गई थी। इस ताजा घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।



