scorecardresearch
 

Feedback

इंदौर: नशे में धुत्त ट्रक ड्राइवर का तांडव, एक KM तक 10 लोगों को कुचला, दो की मौत

इंदौर में नो-एंट्री जोन में एक ट्रक घुस गया और कई वाहनों को कुचल दिया. जिससे दो लोगों की मौत हो गई. जबकि 10 गंभीर रूप से घायल हो गए. बताया जाता है कि ट्रक चालक शराब के नशे में था और ट्रक की स्टीयरिंग भी फेल हो गई थी.

Advertisement
X
इंदौर में ट्रक ने कई लोगों को कुचला. (Photo: Screengrab)
इंदौर में ट्रक ने कई लोगों को कुचला. (Photo: Screengrab)

इंदौर के एयरपोर्ट रोड स्थित कालानी नगर चौराहे पर सोमवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. जहां तेज रफ्तार और बेकाबू ट्रक ने सड़क पर चल रहे दोपहिया और चारपहिया वाहनों को रौंदते दिया. जिससे 2 लोगों की मौत हो गई. जबकि 10 घायल हो गए. इस दर्दनाक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

शराब के नशे में था ट्रक चालक

हादसे के चश्मदीदों के अनुसार ट्रक चालक नशे में था और ट्रक के ब्रेक फेल हो चुके थे. घटना के दौरान ट्रक के टायरों में आग लग गई और वह लगभग 1 किलोमीटर तक तेज़ रफ्तार से चलता रहा. इस दौरान ट्रक ने कई लोगों को अपनी चपेट में लिया. बताया जाता है कि बड़ा गणपति की ओर बढ़ते ट्रक की केबिन में आग लग गई थी, जिसे राहगीरों ने बुझाने की कोशिश की.

सम्बंधित ख़बरें

सिलीगुड़ी में तीन बांग्लादेशी पकड़े गए. (Photo: Representational)
जाली बैंक गारंटी और 183 करोड़ की धोखाधड़ी... इंदौर में MPJNL के MD को CBI ने किया गिरफ्तार 
IIT इंदौर ने तैयार किया पावर सोर्स (Photo:X/@IITIOfficial)
हवा-पानी से बना सकेंगे बिजली, सूरज या बैटरी की जरूरत नहीं, IIT इंदौर ने बनाई डिवाइस 
The devastation caused by rats in the hospital puts newborns lives at risk!
इंदौर अस्पताल में चूहों का आतंक: नवजात बच्चों को कुतरा, एक की जान गई! 
शादी, फरेब और फिर सड़क पर मर्डर... दिल दहला देगी ग्वालियर के नंदिनी मर्डर केस की कहानी 
ग्वालियर में अरविंद-नंदिनी की कहानी का खौफनाक अंजाम 

यह भी पढ़ें: इंदौर में नवजात शिशुओं पर चूहों के हमले के बाद एक्शन, बाल चिकित्सा विभाग प्रमुख को हटाया, अधीक्षक 15 दिन की छुट्टी पर

वहीं, इस आग की चपेट में एक दोपहिया वाहन चालक भी आ गया. जिससे वह जल गया. फिलहाल पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और दो लोगों के मौत की पुष्टि की है. जबकि 10 लोग घायल हो गए. घायलों में तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है. 

Advertisement

कमिश्नर को दी गई जांच की जिम्मेदारी

घटना के बाद स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बांठिया अस्पताल और गीतांजलि अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की. उन्होंने बताया कि वे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों के लिए धार में बैठक में थे. लेकिन जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, वे तुरंत इंदौर पहुंचे. उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद घटना है.

अभी तक दो लोगों की मृत्यु की जानकारी मिली है. शासन सभी घायलों के इलाज की पूरी जिम्मेदारी ले रहा है. उन्होंने आगे कहा कि नो एंट्री में ट्रक कैसे पहुंचा? इसकी जांच के आदेश पुलिस कमिश्नर को दिए गए हैं और जिम्मेदारी तय की जाएगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement