MP: सब-इंस्पेक्टर रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया, हत्या के आरोपी के बेटे से मांगे थे एक लाख रुपये

इंदौर में सब-इंस्पेक्टर ने रिश्वत न देने पर शिकायतकर्ता के पिता को फंसाने की धमकी दी. आरोप है कि हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद भी एसआई ने एक मामले में आरोपी को थाने बुलाकर मामले में कार्रवाई न करने के लिए रिश्वत मांगी थी.

पुलिस SI को गिरफ्तार नहीं किया गया.(Photo: Representational)
मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सोमवार को एक सब-इंस्पेक्टर को हत्या के एक आरोपी के बेटे से एक लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया.

पुलिस उपाधीक्षक (DSP) सुनील तलन ने बताया कि धर्मेंद्र राजपूत (46) को आज़ाद नगर थाने के सामने एक व्यावसायिक परिसर में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, जहां वह तैनात था. उन्होंने बताया कि राजपूत ने शिकायतकर्ता संतोष कुमार तोमर से रिश्वत मांगी थी.संतोष  हत्या के एक मामले में आरोपी रामचंद्र सिंह तोमर का बेटा है और अपने पिता की एक सुरक्षा एजेंसी का मैनेजर है.

एजेंसी के सुरक्षा गार्डों ने मूसाखेड़ी पुल के पास एक व्यक्ति को चोर समझकर बुरी तरह पीटा था, जिससे बाद में उसकी मौत हो गई. उन्होंने बताया कि आज़ाद नगर पुलिस ने एक FIR दर्ज की है और एजेंसी के निदेशक रामचंद्र सिंह तोमर के साथ-साथ मारपीट में शामिल गार्डों को भी आरोपी बनाया है.

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि रिश्वत की मांग पूरी न होने पर सब-इंस्पेक्टर ने उसके पिता को इस मामले में फंसा दिया. 

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब शिकायतकर्ता के पिता को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से अग्रिम ज़मानत मिल गई, तो आरोपी पुलिसकर्मी ने उन्हें थाने बुलाया और मामले में वरिष्ठ तोमर के खिलाफ 'सख्त कार्रवाई' न करने के लिए फिर से रिश्वत की मांग की.

उन्होंने बताया कि सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है.



