scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

क्रिकेट खेलते हुई लड़ाई... 14 साल के किशोर ने 17 साल के नितिन की कुल्हाड़ी से कर दी हत्या

MP News: ग्वालियर पुलिस ने सिर्फ 48 घंटे में सनसनीखेज खुलासा कर दिया. पुलिस के अनुसार नितिन की हत्या 14 साल के एक नाबालिग किशोर ने की थी.

Advertisement
X
CCTV फुटेज में दिखा हत्यारा.(Photo:ITG)
CCTV फुटेज में दिखा हत्यारा.(Photo:ITG)

MP News: ग्वालियर में 17 वर्षीय युवक नितिन की हत्या के मामले में पुलिस ने महज 48 घंटे में सनसनीखेज खुलासा कर दिया> नितिन का हत्यारा कोई और नहीं, बल्कि महज 14 साल का एक नाबालिग किशोर निकला.

झांसी रोड थाना क्षेत्र के मौनीबाबा इलाके का यह मामला है. मारपीट का बदला लेने के लिए की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था. 

पुलिस की शुरुआती पूछताछ में आरोपी किशोर ने स्वीकार किया कि हत्या का कारण क्रिकेट खेलने के दौरान हुआ विवाद और मारपीट किए जाने की पुरानी रंजिश थी. आरोपी ने गुस्से में आकर नितिन के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी. 

सम्बंधित ख़बरें

Gwalior Murar Bazar Firing
ग्वालियर: सरे बाजार बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग, दहशत में कारोबारी  
गोली लगने से घायल हिस्ट्री-शीटर कपिल यादव.(Photo:ITG)
MP: 10 हजार के इनामी हिस्ट्रीशीटर का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली 
Obsence Video
दोस्ती कर Instagram पर अश्लील कैप्शन के साथ पोस्ट की महिला की फोटो, आरोपी की तलाश शुरू 
महादेव की अदालत में पहुंचा अपहरण मामला.(File Photo:ITG)
32 दिन से लापता बच्चा: 'मजिस्ट्रेट महादेव' के हवाले केस, दोषी को 5 दिन में सजा! 
मृतक नेहा, जिसकी हत्या उसके पति ने कर दी. (File Photo: Hariom Singh/ITG)
बेरोजगार पति दिनभर खेलता था PubG, नई दुल्हन ने रोका तो गमछे से गला घोंटकर ले ली जान 

घटना की जानकारी मिलते ही झांसी रोड थाना पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग आरोपी को पकड़ है. पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है और नाबालिग से लगातार पूछताछ जारी है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement