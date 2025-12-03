क्रिकेट खेलते हुई लड़ाई... 14 साल के किशोर ने 17 साल के नितिन की कुल्हाड़ी से कर दी हत्या

MP News: ग्वालियर में 17 वर्षीय युवक नितिन की हत्या के मामले में पुलिस ने महज 48 घंटे में सनसनीखेज खुलासा कर दिया> नितिन का हत्यारा कोई और नहीं, बल्कि महज 14 साल का एक नाबालिग किशोर निकला.

और पढ़ें

झांसी रोड थाना क्षेत्र के मौनीबाबा इलाके का यह मामला है. मारपीट का बदला लेने के लिए की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था.

पुलिस की शुरुआती पूछताछ में आरोपी किशोर ने स्वीकार किया कि हत्या का कारण क्रिकेट खेलने के दौरान हुआ विवाद और मारपीट किए जाने की पुरानी रंजिश थी. आरोपी ने गुस्से में आकर नितिन के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी.

घटना की जानकारी मिलते ही झांसी रोड थाना पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग आरोपी को पकड़ है. पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है और नाबालिग से लगातार पूछताछ जारी है.

---- समाप्त ----