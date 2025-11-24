scorecardresearch
 

MP: ग्वालियर में 'खाकी का खौफ खत्म'... सरे बाजार बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग, दहशत में कारोबारी; Video वायरल

MP News: ग्वालियर शहर के मुरार बाजार में सोमवार दोपहर सरे बाजार बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर दहशत फैला दी. व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि बदमाशों के दिल से पुलिस (खाकी) का खौफ खत्म हो चुका है, जिसके चलते ऐसी वारदातें हो रही हैं.

ग्वालियर के मुरार बाजार में फायरिंग करता बदमाश.(Photo:Screengrab)
ग्वालियर के मुरार बाजार में फायरिंग करता बदमाश.(Photo:Screengrab)

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खाकी का खौफ बदमाशों के दिल में लगभग खत्म हो गया है. यही वजह है कि बदमाश सारे बाजार गोलियां चलाने से नहीं चूक रहे हैं. ऐसा ही मामला सोमवार की दोपहर को ग्वालियर के मुरार बाजार से निकलकर सामने आया है. यहां बदमाशों ने सरे बाजार जमकर गोलियां चलाईं और व्यापारियों में दहशत फैला दी. 

बताया जा रहा है की गोली लगने से एक व्यक्ति घायल भी हो गया. हालांकि मौके पर पहुंचे एसपी ने इस बात की फिलहाल पुष्टि नहीं की है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर बदमाशों की तलाश कर रही है. इसके अलावा बदमाशों का गोली चलाते हुए का एक वीडियो भी सामने आया है. 

दरअसल, सोमवार की दोपहर को मुरार बाजार में अचानक दहशत फैल गई. बाइक पर सवार होकर आए तकरीबन 4 से 5 बदमाशों ने यहां गोलियां चलाना शुरू कर दीं. देखें Video:- 

लक्ष्मी वस्त्रालय के मालिक चंद्र प्रकाश खंडेलवाल ने बताया कि बदमाशों ने उन पर गोलियां चलाईं, जिसमें वह बाल-बाल बच गए जबकि किसी व्यक्ति को गोली लगी है. 

किसी ने बदमाशों के गोली चलाने का वीडियो भी बनाया, जो सोशल मीडिया पर सामने आया है. फायरिंग की सूचना मिलते ही एसपी धर्मवीर सिंह मौके पर पहुंच गए. व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिला. 

एसपी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि घटना अभी हुई है. व्यापारी से चर्चा कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं. इसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि घटना का कारण क्या था और हमलावर कौन थे. फिलहाल बाजार में दहशत का माहौल है.

