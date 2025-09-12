scorecardresearch
 

Feedback

MP: ग्वालियर में हिट एंड रन केस... बेकाबू कार से ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल को घसीटा, 3 घायलों में महिला भी शामिल

Gwalior hit-and-run: बेकाबू कार एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल को करीब आधा किलोमीटर तक घसीटती हुई ले गई. पुलिसकर्मियों ने कार को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन चालक ने गाड़ी नहीं रोकी.

Advertisement
X
कार चालक की पकड़ कर लगाई धुनाई.(Photo:screengrab)
कार चालक की पकड़ कर लगाई धुनाई.(Photo:screengrab)

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हिट एंड रन का गंभीर मामला सामने आया है. तेज रफ्तार कार चालक ने तीन राहगीरों को टक्कर मार कर घायल कर दिया, जिसमें दो महिलाएं और एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल शामिल है. 

दरअसल, पड़ाव थाना इलाके के रेस कोर्स रोड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब तेज रफ्तार कार ने पहले राहगीरों को टक्कर मारी, फिर रोकने आए ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल को करीब आधा किलोमीटर तक घसीटती हुई ले गई. ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल ने कार को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन चालक ने न तो गाड़ी रोकी और न ही मदद की. 

घटना में घायल दो महिलाएं और ट्रैफिक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए. उन्हें तुरंत ही इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. 

सम्बंधित ख़बरें

आर्मी के रिटायर्ड कैप्टन को कार ने कुचला. (Photo: Screengrab)
जयपुर में हिट एंड रन! तेज रफ्तार कार ने आर्मी के रिटायर्ड कैप्टन को कुचला, दर्दनाक मौत- CCTV 
Assamese actor Nandini Kashyap
असम की एक्ट्रेस हिट एंड रन केस में गिरफ्तार, 21 साल के स्टूडेंट को मारी थी टक्कर, हुई मौत 
Marathon Sprinter Fauja Singh
फौजा सिंह हिट एंड रन केस में NRI अरेस्ट, फॉर्च्यूनर से टक्कर मारने के बाद गांव-गांव भागता रहा शख्स 
Fauja Singh Hit and Run: Accused Amritpal Singh Arrested
फौजा सिंह हिट एंड रन केस: मैराथन रनर को टक्कर मारने वाला गिरफ्तार 
इंस्पेक्टर की पिस्टल छीनने की कोशिश कर रहा था आरोपी. (Photo: ITG)
कुख्यात आरोपी का एनकाउंटर... पैर में गोली लगने से हुआ घायल 

स्थानीय लोगों ने जैसे ही इस घटना को देखा, तो उन्होंने गुस्से में आकर कार चालक को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी. देखें VIdeo:- 

इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस को काफी मशक्कत करना पड़ी ताकि भीड़ के गुस्से से आरोपी चालक को बचाया जा सके और उसे थाना ले जाया जा सके. 

Advertisement

पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है, जिससे पुलिस को जांच में मदद मिली है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement