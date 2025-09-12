MP: ग्वालियर में हिट एंड रन केस... बेकाबू कार से ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल को घसीटा, 3 घायलों में महिला भी शामिल

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हिट एंड रन का गंभीर मामला सामने आया है. तेज रफ्तार कार चालक ने तीन राहगीरों को टक्कर मार कर घायल कर दिया, जिसमें दो महिलाएं और एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल शामिल है.

दरअसल, पड़ाव थाना इलाके के रेस कोर्स रोड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब तेज रफ्तार कार ने पहले राहगीरों को टक्कर मारी, फिर रोकने आए ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल को करीब आधा किलोमीटर तक घसीटती हुई ले गई. ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल ने कार को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन चालक ने न तो गाड़ी रोकी और न ही मदद की.

घटना में घायल दो महिलाएं और ट्रैफिक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए. उन्हें तुरंत ही इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है.

स्थानीय लोगों ने जैसे ही इस घटना को देखा, तो उन्होंने गुस्से में आकर कार चालक को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी. देखें VIdeo:-

इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस को काफी मशक्कत करना पड़ी ताकि भीड़ के गुस्से से आरोपी चालक को बचाया जा सके और उसे थाना ले जाया जा सके.

पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है, जिससे पुलिस को जांच में मदद मिली है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी.

