MP: ट्रक में पौधों के बीच छिपाया था 280 किलो गांजा, ग्वालियर पुलिस ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार

मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में पुलिस ने रविवार को 280 किलो गांजा बरामद कर तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है. जब्त की गई मादक सामग्री की कीमत करीब 28 लाख रुपए बताई जा रही है. पुलिस ने यह कार्रवाई एक गुप्त सूचना के आधार पर की है.

जानकारी के मुताबिक, ग्वालियर क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में बड़ी मात्रा में गांजा तस्करी के लिए लाया जा रहा है. इस पर डीएसपी (क्राइम ब्रांच) नागेंद्र सिंह सिकरवार के नेतृत्व में टीम ने पुरासनी क्षेत्र स्थित एक ढाबे के पास खड़े ट्रक (MP06-HC-5619) की तलाशी ली. जांच के दौरान ट्रक के अंदर पौधों के बीच छिपाकर रखे गए छह प्लास्टिक बैगों में कुल 55 पैकेट गांजा बरामद हुआ.

यह भी पढ़ें: कफ सिरप कांड के बाद एक और कहानी... अब बच्चे की दवा में मिले कीड़े! ग्वालियर के अस्पताल में पूरा स्टॉक सील

बरामद गांजा की कुल वजन लगभग 280 किलो निकला. पुलिस ने मौके से तीन आरोपियों में अविनाश यादव (23), धर्मेंद्र गोस्वामी (30) और अजय गुर्जर (27) को गिरफ्तार किया है. ट्रक के मालिक की पहचान अजय के भाई सर्वेश गुर्जर के रूप में हुई है. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि यह गांजा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से लाया गया था और इसे दिल्ली में सप्लाई किया जाना था.

Advertisement

पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. झांसी रोड थाना पुलिस अब इस अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क की कड़ी से कड़ी जोड़ने में जुटी है. अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच से संकेत मिले हैं कि यह गिरोह लंबे समय से गांजे की तस्करी में सक्रिय था और इसका नेटवर्क मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और दिल्ली तक फैला हुआ है.

---- समाप्त ----