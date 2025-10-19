scorecardresearch
 

MP: ट्रक में पौधों के बीच छिपाया था 280 किलो गांजा, ग्वालियर पुलिस ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 280 किलो गांजा बरामद किया है. तस्करी के आरोप में तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया. पकड़ा गया माल आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से दिल्ली ले जाया जा रहा था. पुलिस ने ट्रक जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और तस्करी नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है.

28 लाख रुपए की गांजा बरामद. (Photo: Representational)
28 लाख रुपए की गांजा बरामद. (Photo: Representational)

मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में पुलिस ने रविवार को 280 किलो गांजा बरामद कर तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है. जब्त की गई मादक सामग्री की कीमत करीब 28 लाख रुपए बताई जा रही है. पुलिस ने यह कार्रवाई एक गुप्त सूचना के आधार पर की है.

जानकारी के मुताबिक, ग्वालियर क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में बड़ी मात्रा में गांजा तस्करी के लिए लाया जा रहा है. इस पर डीएसपी (क्राइम ब्रांच) नागेंद्र सिंह सिकरवार के नेतृत्व में टीम ने पुरासनी क्षेत्र स्थित एक ढाबे के पास खड़े ट्रक (MP06-HC-5619) की तलाशी ली. जांच के दौरान ट्रक के अंदर पौधों के बीच छिपाकर रखे गए छह प्लास्टिक बैगों में कुल 55 पैकेट गांजा बरामद हुआ.

बरामद गांजा की कुल वजन लगभग 280 किलो निकला. पुलिस ने मौके से तीन आरोपियों में अविनाश यादव (23), धर्मेंद्र गोस्वामी (30) और अजय गुर्जर (27) को गिरफ्तार किया है. ट्रक के मालिक की पहचान अजय के भाई सर्वेश गुर्जर के रूप में हुई है. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि यह गांजा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से लाया गया था और इसे दिल्ली में सप्लाई किया जाना था.

पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. झांसी रोड थाना पुलिस अब इस अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क की कड़ी से कड़ी जोड़ने में जुटी है. अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच से संकेत मिले हैं कि यह गिरोह लंबे समय से गांजे की तस्करी में सक्रिय था और इसका नेटवर्क मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और दिल्ली तक फैला हुआ है.

