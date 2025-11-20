scorecardresearch
 

MP के गुना में भीषण सड़क हादसा... ट्रक से टकराकर 50 फीट हवा में उछली कार, वेटनरी डॉक्टर समेत 3 की मौत

MP Guna Road Accident: रात में घना कोहरा होने के कारण कार चालक को सामने से आ रहा तेज रफ्तार ट्रक दिखाई नहीं दिया, जिससे यह टक्कर हुई. कार को वेटनरी डॉक्टर नमो नारायण चला रहे थे.

हादसे में क्षतिग्रस्त कार. (Photo:ITG)
MP News: गुना जिले के बजरंगगढ़ में गुरुवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया . सड़क हादसे में 3 संविदा कर्मचारियों की मौत हो गई. संविदा कर्मी पशु चिकित्सालय के कर्मचारी थे जिसमें एक डॉक्टर भी शामिल था. 

बताया जा रहा है कि सभी लोग एक कार (UP 75 AY 3966) में सवार होकर आरोन से गुना की तरफ आ रहे थे , इसी बीच बजरंगगढ़ थाना इलाके के भिलेरा गांव के पास एक ट्रक (MP 09 HJ 8380) सामने से आ गया . रात लगभग 2 बजे के करीब घना कोहरा होने के कारण कार चालक को ट्रक दिखाई नहीं दिया . कार और ट्रक  की भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए . टक्कर के बाद कार 50 फीट तक हवा में उछल गई. कार को वेटनरी डॉक्टर नमो नारायण ड्राइव कर रहा था.

हादसे में तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. वहीं, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. दो घायलों को भोपाल रेफर किया गया है. जिस ट्रक से हादसा हुआ, उसमें केमिकल भरा हुआ था. हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर घटनास्थल से फरार हो गया.
 
मृतकों की पहचान डॉक्टर नमो नारायण निवासी श्योपुर,आकाश जाटव निवासी मेहगांव जिला भिंड और मनीष निवासी बीनागंज जिला गुना के रूप में हुई है. जबकि घायलों में   सूरज जाटव , अजय ,पारस ,योगेश शामिल हैं. 

सड़क हादसे में घायल संविदा कर्मचारी ने बताया कि वे आरोन से गुना जा रहे थे उसी वक्त सामने से ट्रक आ गया और भीषण एक्सीडेंट हो गया.
 
हादसे की खबर मिलते ही बजरंगढ़ थाना प्रभारी कृपाल सिंह भी घटनास्थल पर पहुंच गए. डायल 112 की टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया . मृतक लोगों के परिजनों को सूचना दे दी गई है. मृतक में डॉक्टर नमो नारायण श्योपुर का निवासी था, आकाश भिंड का और मनीष बीनागंज का.

CSP गुना प्रियंका मिश्रा  ने बताया कि सड़क हादसे में तीन संविदा कर्मियों की मौत के बाद पुलिस ने मृतकों के शव को PM के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है. घायलों को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

