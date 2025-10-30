शुभम गोस्वामी को बना दिया 'अमन खान', जमात में भी भेजा, दावा- रेप केस लगाकर बनाया दवाब... भोपाल में धर्म परिवर्तन का मामला

MP News: राजधानी भोपाल में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक हिंदू युवक ने जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उसे मुस्लिम बनाने और फिर जमात में भेजने का आरोप लगाया है. युवक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है. फिलहाल इस मामले में FIR दर्ज नहीं हुई है और पुलिस आरोपों की जांच कर रही है.

जहांगीराबाद थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार, शुभम गोस्वामी को जबरदस्ती अमन खान बना दिया गया. यह पूरा मामला दबाव और झूठे आरोपों से शुरू हुआ.

युवक का आरोप है कि धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से उसके खिलाफ साल 2022 में रेप का झूठा केस दर्ज कराया गया और उसे जेल भेज दिया गया. 4 महीने बाद जब शुभम जेल से जमानत पर रिहा हुआ, तो उसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा दिया गया और उसका नाम बदलकर 'अमन खान' रख दिया गया.

धर्म परिवर्तन के बाद उसे जमात यानी में भी भेजा गया. युवक ने अब इस पूरे मामले को लेकर जहांगीराबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

ACP बिट्टू शर्मा ने बताया कि बजरंग दल के लोग थाने में आवेदन देने आए थे. आवेदन की जांच चल रही है, और जैसे ही तथ्य सामने आएंगे, नियमानुसार मुकदमा कायम किया जाएगा.

एसीपी ने यह भी बताया कि आवेदन जहांगीराबाद थाने में प्राप्त हुआ है, लेकिन जिन लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है वे ऐशबाग क्षेत्र के निवासी हैं.

---- समाप्त ----