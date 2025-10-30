scorecardresearch
 

पिकअप पर पलटकर गिरी क्रेन..., रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन के दौरान बड़ा हादसा, दो की मौत

मध्य प्रदेश के धार जिले के पिथमपुर के सागौर में रेलवे ब्रिज निर्माण के दौरान क्रेन पलटने से बड़ा हादसा हो गया. क्रेन एक पिकअप वाहन पर गिर गई, जिससे दो लोगों की मौके पर मौत हो गई. पुलिस और प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किया है. आशंका है कि क्रेन के नीचे और लोग दबे हो सकते हैं.

रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन के दौरान बड़ा हादसा, दो की मौत (Photo: ITG)
मध्य प्रदेश के धार में औद्योगिक क्षेत्र पिथमपुर के सागौर में रेलवे ब्रिज निर्माण के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें दो लोगों की मौत हो गई. दरअसल, यहां रेलवे ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है. इसी दौरान ब्रिज निर्माण में लगी क्रेन पलटी खा गई और एक पिकअप वाहन पर जा गिरी. जिससे पिकअप में सवार दो लोगों की मौके पर मौत हो गई.

पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने बताया कि जानकारी के अनुसार रेलवे निर्माण में लगी क्रेन अचानक पलटी खा गई और क्रेन रास्ते से गुजर रही पिकअप वाहन पर जा गिरी. इसमें दबकर दो लोगों की मौत हो गई.साथ ही क्रेन के नीचे अन्य लोगों के भी दबे होने की आशंका जताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन व बडी संख्या में पुलिस बल मौके पहुंची है और पिकअप में फंसे दोनों शवों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे है.

बता दें कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर अक्सर मशीनों के चलते ऐसे बड़े हादसे हो जाते हैं. भारी भरकम मशीनों की जरा सी गलत हैंडलिंग का नतीजा हो जाता है कोई बड़ा हादसा जिसमें जनहानि भी हो जाती है.

