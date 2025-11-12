scorecardresearch
 

SIR ड्यूटी में तैनात सरकारी टीचर ने कर लिया सुसाइड, भाई बोला- मोबाइल न चला पाने से डिप्रेशन में थे

MP News: भाई ने बताया कि हाईस्कूल में पदस्थ टीचर उदय भान कंप्यूटर और मोबाइल ज्यादा नहीं चला पाते थे और SIR में ड्यूटी लगने के बाद अफसर उन पर लगातार दबाव बना रहे थे.

(Photo: Representational )
(Photo: Representational )

MP News: दतिया जिले में एक टीचर के सुसाइड का मामला सामने आया है. यह घटना स्कूल खुलने से कुछ देर पहले हुई, जब टीचर स्कूल पहुंचे और कमरे की खिड़की के पास फांसी लगा ली. पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. 

पंडोखर थाना इलाके के सालोन बी गांव स्थित हाई स्कूल का यह मामला है. टीचर उदय भान ने स्कूल के कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी. हालांकि, जिस जगह टीचर का शव फंदे से लटका मिला है, वहां ऊंचाई कम होने के कारण पुलिस और स्थानीय लोगों को यह गंभीर संदेह है कि कहीं यह आत्महत्या न होकर मामला कुछ और तो नहीं है. टीचर ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा है, जिससे मृत्यु के कारणों पर सस्पेंस बना हुआ है. 

भाई ने बताई तनाव की वजह 
मृतक शिक्षक उदय भान सिहारे के भाई ने इस घटना के पीछे प्रशासनिक दबाव को मुख्य कारण बताया है. बताया कि उदय भान एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण में ड्यूटी लगने के बाद से ज्यादा तनाव ले रहे थे. ज्यादा डिप्रेशन में थे, क्योंकि अधिकारियों का बार-बार ऊपर से दबाव भी आता था.

दबाव का कारण
परिजन ने बताया कि टीचर उदय भान सिहारे कंप्यूटर और मोबाइल ज्यादा नहीं चला पाते थे और प्रशासन के अधिकारी उन पर लगातार दबाव बना रहे थे. भाई ने कहा कि घर के बच्चों ने बताया कि वह बहुत ज्यादा तनाव ले रहे थे और गहरे डिप्रेशन में थे.

पुलिस जांच में जुटी
थाना प्रभारी रिपुदमन सिंह के नेतृत्व में पंडोखर पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच में जुटी है. पुलिस ऊंचाई कम होने के संदेह की भी जाँच कर रही है और यह जानने का प्रयास कर रही है कि वास्तव में यह आत्महत्या है या कोई अन्य मामला.

इसके अलावा, पुलिस दबाव डालने वाले प्रशासनिक अधिकारियों और मृतक शिक्षक के हालिया संपर्कों की भी जांच कर सकती है ताकि तनाव के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके.

(रिपोर्ट: अशोक शर्मा)

