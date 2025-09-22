MP: दमोह में जमीनी विवाद का खौफनाक अंजाम, बड़े भाई की सीने में गोली मारकर की हत्या, Video

मध्य प्रदेश के दमोह जिले के खमरिया गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बड़े भाई की छोटे भाई ने गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस और ग्रामीणों के अनुसार, बिहारी पटेल और उसके छोटे भाई वीरेंद्र के बीच लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा था.

दरअसल, सोमवार सुबह बिहारी पटेल अपने खेत की ओर जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में उनके छोटे भाई वीरेंद्र ने बंदूक से सीधा फायर किया. गोली सीधे बिहारी पटेल के सीने में लगी. गंभीर रूप से घायल बिहारी को तुरंत परिजनों ने दमोह सिविल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.

घटना का एक लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी बंदूक लिए हुए और फायर करते हुए दिखाई दे रहा है. पुलिस ने आरोपी वीरेंद्र की तलाश शुरू कर दी है. मामले की जांच के तहत टीम मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठा कर रही है.

हत्या के पीछे जमीनी विवाद को मुख्य कारण बताया जा रहा है. दमोह जिले में यह घटना एक बार फिर भाई-भाई के बीच चल रहे विवादों के हिंसक रूप को सामने लाती है और इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है.

