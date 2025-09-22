scorecardresearch
 

Feedback

MP: दमोह में जमीनी विवाद का खौफनाक अंजाम, बड़े भाई की सीने में गोली मारकर की हत्या, Video

मध्य प्रदेश के दमोह जिले के खमरिया गांव में जमीनी विवाद के चलते छोटे भाई ने बड़े भाई पर गोली मारकर हत्या कर दी. गोली सीधे सीने में लगी और मौके पर ही व्यक्ति की मौत हो गई. घटना का लाइव वीडियो वायरल हुआ है. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और पूरे मामले की जांच कर रही है.

Advertisement
X
खमरिया गांव में सनसनी.(Photo: Screengrab)
खमरिया गांव में सनसनी.(Photo: Screengrab)

मध्य प्रदेश के दमोह जिले के खमरिया गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बड़े भाई की छोटे भाई ने गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस और ग्रामीणों के अनुसार, बिहारी पटेल और उसके छोटे भाई वीरेंद्र के बीच लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा था.

दरअसल, सोमवार सुबह बिहारी पटेल अपने खेत की ओर जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में उनके छोटे भाई वीरेंद्र ने बंदूक से सीधा फायर किया. गोली सीधे बिहारी पटेल के सीने में लगी. गंभीर रूप से घायल बिहारी को तुरंत परिजनों ने दमोह सिविल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.

यह भी पढ़ें: MP: दमोह में शर्मनाक नजारा, शव वाहन न मिलने पर कचरा ढोने वाली ट्रॉली में ले जाया गया शव

सम्बंधित ख़बरें

The body of the deceased had to be taken away in a garbage cart.
दमोह में शर्मनाक नजारा, शव वाहन न मिलने पर कचरा ढोने वाली ट्रॉली में ले जाया गया शव 
हिंदू संगठनों ने जताई आपत्ति.(Photo: Ravish Pal Singh/Shantanu Bharat/ITG)
'इस्लामपुरा' नाम पर बवाल... सरकारी स्कूल के नाम पर हिंदू संगठनों का विरोध 
A man lost his life in a fight over rooster (File Photo: ITG)
मुर्गे को लेकर लड़ाई बनी जानलेवा, मां के सामने कार से कुचलकर बेटे की हत्या 
ai image of police
बीच सड़क बाइक से जा रहे स्कूल टीचर से 4 लाख की लूट, फिर जला डाला जिंदा 
crowd in hospital
दमोह में दिल दहलाने वाली घटना...तीन मासूम बच्चियों को जहर देकर पिता ने भी की आत्महत्या 

घटना का एक लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी बंदूक लिए हुए और फायर करते हुए दिखाई दे रहा है. पुलिस ने आरोपी वीरेंद्र की तलाश शुरू कर दी है. मामले की जांच के तहत टीम मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठा कर रही है.

देखें वीडियो...

हत्या के पीछे जमीनी विवाद को मुख्य कारण बताया जा रहा है. दमोह जिले में यह घटना एक बार फिर भाई-भाई के बीच चल रहे विवादों के हिंसक रूप को सामने लाती है और इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement