अवैध गतिविधियां और पुलिस की रेड... मौके पर युवक-युवतियां मिले, मकान मालिक पर एक्शन

छिंदवाड़ा के चंदनगांव में स्थित एक तीन मंजिला मकान में अनैतिक गतिविधियों की सूचना मिली थी. इसको लेकर पुलिस ने दबिश दी तो मौके से दो युवक-युवतियां मिले. इसी के साथ पुलिस मकान मालिक को भी हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए थाने लेकर पहुंची. पुलिस का कहना है कि मकान मालिक पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है.

पूछताछ के लिए सभी को थाने लेकर पहुंची पुलिस. (Photo: Screengrab)
MP News: छिंदवाड़ा में पुलिस ने चंदनगांव में स्थित एक तीन मंजिला मकान में अवैध गतिविधियों की सूचना पर छापेमारी की. पुलिस का कहना है कि क्षेत्र के लोग काफी समय से शिकायतें कर रहे थे. इसी को लेकर एसपी अजय पांडेय के निर्देश पर कार्रवाई की गई. पुलिस ने जब दबिश दी तो दो कमरों से दो युवक और दो युवतियां मिलीं. इसके साथ ही मकान मालिक अनिल द्विवेदी को भी हिरासत में लिया गया है. आरोप है कि मकान मालिक अपने 20 कमरों वाले इस मकान को कुछ घंटों के लिए लोगों को किराए पर देता था.

टीआई आशीष धुर्वे का कहना है कि अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में मकान मालिक पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है. पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए मौके पर पकड़े गए आरोपी और मकान मालिक को मुर्गा बनाकर पिटाई भी की. पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई की है.

टीआई ने कहा कि चंदनगांव स्थित अनिल के मकान में पिछली बार भी सूचना मिली थी कि कुछ अवैध गतिविधियां चल रही हैं. कुछ संदिग्ध तरह के लोग आ जा रहे हैं. आज भी उसी प्रकार की सूचना मिली थी. सूचना पर हम लोग पुलिस बल के साथ पहुंचे. वहां पर सभी जगह की तलाशी ली गई.

तलाशी के दौरान स्कूल कॉलेज की दो बच्चियां और दो लड़के उनके मित्र मिले. उनसे पूछताछ करने के लिए उन्हें थाने लाए. मकान मालिक अनिल द्विवेदी रीवा के रहने वाले हैं, उनसे पूछताछ की गई है. पूछताछ के बाद अनिल पर वैधानिक कार्रवाई की गई है. जब हम लोग वहां मौजूद थे तो चेकिंग के दौरान आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली. वो कमरा रेंट पर देते हैं, ये बात बिल्कुल सही है.

