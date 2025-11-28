scorecardresearch
 
MP गजब है... ₹16 लाख में खड़ा किया सिर्फ '15 पिलर' वाला स्ट्रक्चर, सामुदायिक भवन का नामोनिशान नहीं

MP News: हैरानी वाली बात यह है कि जिस जगह सामुदायिक भवन बनना था, वहां वह बना ही नहीं. मौके पर केवल 15 खंभों का एक स्ट्रक्चर खड़ा है. बताया जा रहा है कि भगवान शंकर की 51 फीट की प्रतिमा के लिए स्ट्रक्चर तैयार किया गया है.

सामुदायिक भवन की जगह पर 15 खंभों का स्ट्रक्चर.(Photo:ITG)
सामुदायिक भवन की जगह पर 15 खंभों का स्ट्रक्चर.(Photo:ITG)

MP News: छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव मुख्यालय से लगी विशाला पंचायत में एक भ्रष्टाचार का अनोखा मामला सामने आया है. यहां विधायक निधि से सामुदायिक भवन का निर्माण होने वाला था. लेकिन फर्जी बिल लगाकर राशि निकाल ली गई. कलेक्टर ने जांच के बाद दोषी अधिकारी-कर्मचारी सहित सरपंच-सचिव को रिकवरी का नोटिस दिया है.

जुन्नारदेव विशाला पंचायत में सामुदायिक भवन वाली जगह धार्मिक पर्यटन स्थल है. स्थानीय निवासी अश्वनी गोदवानी और विवेक चंद्रवंशी ने बताया कि यहां सामुदायिक भवन बनना था, लेकिन जो स्ट्रक्चर खड़ा है, इस पर भगवान शिव की 51 फिट की प्रतिमा स्थापित होगी और इसके लिए चंदा भी हुआ है. इसका मतलब सामुदायिक भवन की राशि फर्जी तरीके से निकाल ली गई है. इसकी शिकायत के बाद कलेक्टर ने रिकवरी नोटिस जारी किया है.

दरअसल, पूरा मामला यह है कि 29 मार्च 2023 को सामुदायिक भवन बनाने के लिए विधायक निधि से 24 लाख 98 हजार रुपए की स्वीकृत हुई.  काम शुरू हुआ तो तीन अलग अलग किस्तों में ग्राम पंचायत को राशि जारी की गई.

अब तक 16 लाख रुपए की राशि जारी हो चुकी थी. लेकिन मौके पर सामुदायिक भवन नहीं बना. उस जगह पर एक 15 पिलर्स वाला स्ट्रक्चर जरूर बना हुआ है, जिस पर भगवान शिव की 51 फीट प्रतिमा स्थापित होगी. 

शिकायत के बाद कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने एसडीएम जुन्नारेदव को जांच सौंपी. रिपोर्ट आने के बाद कलेक्टर ने ग्राम पंचायत जुन्नारदेव विशाला के सरपंच, सचिव, संबंधित इंजीनियर, सब इंजीनियर, तत्कालीन एई, सीईओ जनपद पंचायत और डिस्ट्रिक प्लानिंग अधिकारी को राशि रिकवरी का नोटिस थमा दिया है.

