MP: छतरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर में पांच की मौत, दो घायल

छतरपुर जिले में शुक्रवार को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसमें कार और ट्रक की जोरदार टक्कर में पांच लोगों की मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं. यह हादसा गुलगंज थाना क्षेत्र के चौपरिया मंदिर के पास हुआ. घटना के बाद इलाके में अफरातफरी का माहौल बन गया और पुलिस सहित स्वास्थ्य विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं.

जानकारी के अनुसार, कार में सवार सभी सात लोग प्रजापति परिवार के सदस्य थे. वे सतना से शाहगढ़ जा रहे थे. रास्ते में चौपरिया मंदिर के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को सामने से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें बैठे पांच लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घायल दो लोगों को बाहर निकालकर एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा. अस्पताल में डॉक्टर घायलों का इलाज कर रहे हैं और उनकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने ट्रक चालक और वाहन की तलाश शुरू कर दी है. मौके की जांच की जा रही है और हादसे के कारणों को समझने के लिए दोनों वाहनों के अवशेष और सड़क की स्थिति की जांच की जा रही है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर तेज रफ्तार वाहन अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं. पुलिस ने बताया कि इसी क्षेत्र में कुछ समय पहले भी सड़क हादसे हुए थे. फिलहाल पुलिस ने पंचनामा तैयार कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हादसे में मारे गए सभी लोग एक ही परिवार के होने के कारण पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है. जांच पूरी होने के बाद पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी.

