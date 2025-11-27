scorecardresearch
 

MP: एसआईआर का काम खत्म कर लौट रहे BLO सड़क हादसे में गंभीर घायल

MP में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बीच बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) पर काम का भारी बोझ लगातार जानलेवा साबित हो रहा है. यह घटना ऐसे समय में हुई है जब राज्य में पिछले 10 दिनों में छह BLO की मौत हो चुकी है, जबकि कई कर्मचारी अस्पताल में भर्ती हैं.

MP में 10 दिन दिन के भीतर 6 BLO की मौत. (Photo: Representational)
मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में SIR से जुड़ा काम पूरा करके घर लौट रहे एक बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और अस्पताल में जिदगी और मौत से जूझ रहे हैं. यह घटना ऐसे समय में हुई है जब राज्य में वोटर लिस्ट के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान BLO की कई मौतें और बीमारियां हो रही हैं.

अधिकारियों के मुताबिक, पिछले 10 दिनों में राज्य में छह BLO की मौत हो चुकी है, जबकि कई कर्मचारी अस्पताल में भर्ती हैं.

इन सभी मामलों में परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि यह स्थिति ज्यादा काम के बोझ और तनाव के कारण पैदा हुई, जबकि चुनाव विभाग का कहना है कि मौतें अनदेखी की गई बीमारियों और हादसों के कारण हुईं.

सब-डिवीजनल पुलिस ऑफिसर (SDPO) प्रतिभा शर्मा ने कहा कि BLO टीकाराम चौधरी मंगलवार रात रतनपुर दरगाह के पास एक सड़क हादसे में घायल हो गए थे.

सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार शैलेश सिंह मौके पर गए और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया. शर्मा ने कहा कि चौधरी रायसेन जिला मुख्यालय से 24 km दूर सांची विधानसभा क्षेत्र में काम करते हैं. उन्होंने कहा कि BLO की हालत गंभीर है और उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में रखा गया है.

---- समाप्त ----
