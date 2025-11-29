scorecardresearch
 
'भारत में नए जिन्ना पैदा हो रहे, मुसलामानों को भड़का रहे', मदनी के बयान पर बीजेपी MLA रामेश्वर शर्मा का पलटवार

मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बीजेपी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसे संविधान और न्यायपालिका पर हमला बताते हुए आरोप लगाया कि मदनी समाज में वैमनस्य और अलगाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. शर्मा ने चेतावनी दी कि राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि भारत में रहना है तो संविधान और वंदे मातरम का सम्मान करना होगा.

BJP MLA ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. (File Photo: ITG)

मौलाना महमूद मदनी के हालिया बयान ने देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है. इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे संविधान तथा न्यायपालिका पर सीधा हमला बताया है. बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने मदनी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भारत में नए जिन्ना पैदा हो रहे हैं, जो देश के मुसलमानों को भड़काने और समाज में वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. 

'लव जिहाद और अलगाव की मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा'
शर्मा ने आरोप लगाया कि मदनी और उनके जैसे लोग लव जिहाद और अलगाव की मानसिकता को बढ़ावा देकर देश की शांति को नुकसान पहुंचाते हैं. उन्होंने कहा कि जो लोग भारत के खिलाफ माहौल बनाते हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से संरक्षण की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों पर स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई होनी चाहिए. 

विधायक ने चेतावनी दी कि देश-विरोधी गतिविधियों और न्यायपालिका पर सवाल उठाने वालों को कठोर दंड मिलना ही चाहिए, क्योंकि यह संविधान और देश की एकता पर हमला है. शर्मा ने कहा कि मदनी संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं इसलिए संभलकर बात करें. 

'ऐसे लोगों को कानून का सामना करना पड़ेगा'
शर्मा ने आरोप लगाया कि मदनी के बयानों से समाज में तनाव और भ्रम पैदा होता है, जो राष्ट्रहित के विपरीत है. विधायक ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति आतंकवाद, अलगाववाद या किसी भी प्रकार की हिंसक विचारधारा को बढ़ावा देता है, तो उसे कानून का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने चेतावनी दी कि संविधान का उल्लंघन करने या न्यायपालिका पर टिप्पणी करने जैसे कृत्य गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए. शर्मा ने कहा कि देश में ऐसे तत्व उभर रहे हैं जो समुदायों के बीच दुर्भाव पैदा कर समाज को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, और यह अत्यंत चिंताजनक है.

'भारत-विरोधी विचारों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा'
उन्होंने आगे कहा कि भारत में हर नागरिक को संविधान का सम्मान करना चाहिए और किसी भी ऐसी गतिविधि से दूर रहना चाहिए जो देश की एकता और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है. शर्मा ने दोहराया कि भारत-विरोधी या हिंसा को बढ़ावा देने वाले विचारों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि देश की न्याय व्यवस्था निष्पक्ष है और यदि कोई व्यक्ति समाज या राष्ट्र के खिलाफ गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होना स्वाभाविक है.

विश्वास सारंग ने भी मौलाना मदनी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी
वहीं, मध्यप्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने भी मौलाना मदनी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि यदि मदनी हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, तो उन्हें वंदेमातरम का सम्मान करना होगा और संविधान का पालन करना होगा. 

सारंग ने मदनी की जमकर आलोचना की
सारंग ने कहा कि भारत में रहते हुए संवैधानिक संस्थाओं का मजाक उड़ाना और सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और अब इसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि 'खाते हिंदुस्तान की हैं लेकिन गाते किसी और की' यह मानसिकता अब नहीं चलेगी, क्योंकि देश की एकता और अखंडता सर्वोपरि है. सारंग ने आरोप लगाया कि मदनी का बयान देश को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश है, जबकि भारत की जनता इस तरह के प्रयासों को कभी स्वीकार नहीं करेगी.

