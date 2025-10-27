3 हिस्सों में कट गया चारे के अंदर छुपा सांप, 'मरे' सांप ने काटा तो हो गई लड़की की मौत

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में रविवार को एक अजीबोगरीब घटना में एक 18 साल की लड़की की जान चली गई. लड़की को एक टुकड़ों में कटे लगभग मर चुके सांप ने काट लिया जिससे उसकी मौत हो गई. एक पुलिस अधिकारी ने ये जानकारी दी है. रामपुर थाना प्रभारी (एसएचओ) राममंत्र गुप्ता ने बताया कि यह घटना जिला मुख्यालय से लगभग 65 किलोमीटर दूर सबलगढ़ क्षेत्र के बामसौली पंचायत के नौदंडा गांव में हुई.

उन्होंने कहा, 'मृतका भारती कुशवाहा अपने घर पर हरा चारा काट रही थीं, तभी चारे के ढेर में छिपा एक सांप मशीन में फंस गया और तीन टुकड़ों में कट गया. लड़की को ये बात पता भी नहीं चली. फिर चारा उठाते समय, सांप ने सिर अलग होने के बावजूद, लड़की के हाथ पर काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई.'

अधिकारी ने बताया कि उसके परिजन पहले उन्हें पारंपरिक उपचार के लिए आस-पास के तीन गांवों के स्थानीय चिकित्सकों के पास ले गए. लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया. यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

गुप्ता ने बताया कि नियमानुसार उनके परिवार को आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा. विशेषज्ञों के अनुसार, काटने की प्रतिक्रिया सांप की जीवित रहने की एक शक्तिशाली प्रवृत्ति है. वह रेपटाइल की मृत्यु के बाद भी कुछ समय तक सक्रिय रह सकती है. ये एकदम साधारण है.

