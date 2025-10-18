मध्यप्रदेश: मां से अफेयर के शक में बेटे ने की दोस्त की हत्या, ऐसे बनाया खौफनाक प्लान

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में हत्या का खौफनाक मामला सामने आया है, जहां तीन युवकों ने एक युवक की गला रेतकर सिर्फ इसलिए हत्या कर दी, क्योंकि उन्हे शक था कि मृतक का उनमें से एक की मां के साथ अफेयर था.

दरअसल, शनिवार सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि श्याम नगर मल्टी में एक युवक का शव पड़ा हुआ है. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पाया कि मृतक का नाम आशीष है, जिसकी उम्र 25 साल थी. मृतक का गला रेता हुआ था और सिर पत्थर से कुचला हुआ था.

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू की तो पाया कि मृतक का कुछ दिन पहले ही इलाके के रहने वाले रंजीत, निखिल और विनय से विवाद हुआ था. रंजीत को शक था कि उसकी मां का आशीष से अफेयर है और इसलिए उसने उसे अपने घर के पास फटकने से मना किया था.

शुक्रवार देर रात जब आशीष को रंजीत ने अपने घर के पास देखा तो गुस्से से आगबबूला हो गया. उसी समय रंजीत के दोस्त विनय और निखिल भी मौजूद थे. तीनों ने मिलकर आशीष का पहले गला रेता और फिर पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी.

पुलिस ने फिलहाल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. हैरानी की बात यह है कि मृतक आशीष और आरोपी रंजीत के बीच पहले गहरी दोस्ती थी लेकिन शक ने दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया.

