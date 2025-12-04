scorecardresearch
 
बिल्डर के बेटे ने फॉर्च्यूनर से 11वीं के छात्र को कुचला, सिर पर कार चढ़ने से मौत, पिता के लिए दवाई लेने निकला था आतिफ

MP News: भोपाल के कमला पार्क निवासी आतिफ हुसैन घटना के समय अपने पिता के लिए दवाई लेने निकला था और घर लौट रहा था. इसी दौरान फॉर्च्यूनर ने उसे कुचल दिया.

फॉर्च्यूनर कार ने स्कूटी को पीछे से टक्कर मारी.(Photo:ITG)
मध्य प्रदेश की राजधानी में बुधवार को एक दर्दनाक हिट एंड रन हादसे में कक्षा 11 के छात्र आतिफ हुसैन की मौत हो गई. घटना श्यामला हिल्स थाना क्षेत्र के कमला पार्क के पास हुई, जहां तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने स्कूटी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी.

टक्कर मारने के बाद कार चालक ने जैसे ही तेज रफ्तार में कार निकाली तो सड़क पर गिरे छात्र के सिर पर से कार निकल गई और उसकी दर्दनाक मौत हो गई. 

टक्कर के बाद भागा आरोपी

हादसे के बाद चालक कार लेकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन स्थानीय लोगों ने पीछा किया और वीआईपी रोड पर चेकिंग प्वाइंट पर पुलिस की मदद से कार को रोक लिया. पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाकर मौत का कारण बनने का मामला दर्ज कर लिया है. 

वीआईपी रोड पर मौजूद चेकिंग प्वाइंट पर लोगों और पुलिस ने मिलकर फॉर्च्यूनर को रोका. इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कार को रोकते हुए दिखाया गया है. देखें Video:- 

वीडियो में कार की पिछली सीट पर एक महिला भी बैठी दिखाई दे रही है. इसके बाद कार और चालक को श्यामला हिल्स थाने ले जाया गया. फॉर्च्यूनर कार कोलार इलाके के एक बिल्डर केएल बुलानी का बेटा चला रहा था.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाकर मौत का कारण बनने का मामला दर्ज किया है. हालांकि, पुलिस पर FIR में 'हिट एंड रन' की धाराएं नहीं लगाने का आरोप भी लग रहा है. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.

पिता के लिए दवाई लेने निकला था आतिफ 

मृतक आतिफ एक प्राइवेट स्कूल में 11वीं का छात्र था और घटना के समय पिता के लिए दवाएं लेकर घर लौट रहा था. इस दुखद हादसे से क्षेत्र में गम का माहौल है. 

