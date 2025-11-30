भोपाल में दो SUV की भीषण भिड़ंत, चार की मौत, एक की हालत गंभीर

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शनिवार देर रात दो SUV वाहनों की आमने-सामने की भीषण टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा बैरसिया थाना क्षेत्र में हुआ, जो जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है. पुलिस के अनुसार मृतक और घायल सभी एक ही SUV में सवार थे और भोपाल से अपने घर लौट रहे थे.

और पढ़ें

श्योपुर के निवासी थे सभी मृतक

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बैरसिया थाना प्रभारी विरेंद्र कुमार सेन ने बताया कि हादसा रात करीब 11 बजे उस समय हुआ जब दो तेज रफ्तार SUV वाहनों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. घायल व्यक्ति को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है.

मृतकों की पहचान श्योपुर जिले के रहने वाले लोगों के रूप में हुई है. SHO के मुताबिक मृतकों में एक युवक की उम्र 28 वर्ष थी, जबकि अन्य तीन की उम्र 40 से 50 वर्ष के बीच थी. सभी किसी काम से भोपाल आए थे और देर रात वापस अपने गांव लौट रहे थे कि रास्ते में यह भीषण दुर्घटना हो गई.

Advertisement

रात में तेज रफ्तार की वजह से हादसा

स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से शवों को वाहन से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. हादसे के बाद बैरसिया सड़क पर कुछ समय तक जाम की स्थिति बन गई, जिसे बाद में पुलिस ने नियंत्रित किया. टक्कर के बाद दूसरी SUV के चालक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, और यह आशंका जताई जा रही है कि तेज रफ्तार और ओवरटेक के दौरान वाहन अनियंत्रित हुए होंगे.

पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच

पुलिस का कहना है कि कई बार इस मार्ग पर सड़क संकरी होने और रात में उचित रोशनी न होने के कारण दुर्घटनाएं होती रहती हैं. हादसे की सटीक वजह जानने के लिए पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. दोनों वाहनों के क्षतिग्रस्त हिस्सों की फॉरेंसिक जांच भी करवाई जाएगी, ताकि टक्कर की दिशा और गति का अनुमान लगाया जा सके.

श्योपुर जिले में मृतकों के घरों में मातम पसरा है. परिजन और ग्रामीणों को हादसे की सूचना दी जा चुकी है, और सुबह होते ही कई लोग भोपाल के अस्पताल और पोस्टमार्टम हाउस पहुंचने लगे. प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को आवश्यक सहायता और राहत उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है.

Advertisement

---- समाप्त ----