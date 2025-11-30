scorecardresearch
 
भोपाल में दो SUV की भीषण भिड़ंत, चार की मौत, एक की हालत गंभीर

भोपाल के बैरसिया क्षेत्र में देर रात दो SUV की आमने-सामने टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर घायल हो गया. मृतक सभी श्योपुर जिले के निवासी थे और भोपाल से घर लौट रहे थे. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है. हादसे की वजह तेज रफ्तार और रात में कम रोशनी को माना जा रहा है.

सड़क हादसे में चार लोगों की मौत (Photo: Representational)
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शनिवार देर रात दो SUV वाहनों की आमने-सामने की भीषण टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा बैरसिया थाना क्षेत्र में हुआ, जो जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है. पुलिस के अनुसार मृतक और घायल सभी एक ही SUV में सवार थे और भोपाल से अपने घर लौट रहे थे.

श्योपुर के निवासी थे सभी मृतक

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बैरसिया थाना प्रभारी विरेंद्र कुमार सेन ने बताया कि हादसा रात करीब 11 बजे उस समय हुआ जब दो तेज रफ्तार SUV वाहनों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. घायल व्यक्ति को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है.

मृतकों की पहचान श्योपुर जिले के रहने वाले लोगों के रूप में हुई है. SHO के मुताबिक मृतकों में एक युवक की उम्र 28 वर्ष थी, जबकि अन्य तीन की उम्र 40 से 50 वर्ष के बीच थी. सभी किसी काम से भोपाल आए थे और देर रात वापस अपने गांव लौट रहे थे कि रास्ते में यह भीषण दुर्घटना हो गई.

रात में तेज रफ्तार की वजह से हादसा

स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से शवों को वाहन से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. हादसे के बाद बैरसिया सड़क पर कुछ समय तक जाम की स्थिति बन गई, जिसे बाद में पुलिस ने नियंत्रित किया. टक्कर के बाद दूसरी SUV के चालक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, और यह आशंका जताई जा रही है कि तेज रफ्तार और ओवरटेक के दौरान वाहन अनियंत्रित हुए होंगे.

 पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच

पुलिस का कहना है कि कई बार इस मार्ग पर सड़क संकरी होने और रात में उचित रोशनी न होने के कारण दुर्घटनाएं होती रहती हैं. हादसे की सटीक वजह जानने के लिए पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. दोनों वाहनों के क्षतिग्रस्त हिस्सों की फॉरेंसिक जांच भी करवाई जाएगी, ताकि टक्कर की दिशा और गति का अनुमान लगाया जा सके.

श्योपुर जिले में मृतकों के घरों में मातम पसरा है. परिजन और ग्रामीणों को हादसे की सूचना दी जा चुकी है, और सुबह होते ही कई लोग भोपाल के अस्पताल और पोस्टमार्टम हाउस पहुंचने लगे. प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को आवश्यक सहायता और राहत उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है.

---- समाप्त ----
