scorecardresearch
 

Feedback

हाइवे पर पंक्चर हुई एंबुलेंस, स्टेपनी की पता नहीं...मरीज ने तड़पकर तोड़ा दम

गुना में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से 65 वर्षीय जगदीश ओझा की मौत हो गई. उन्हें अस्पताल ले जा रही सरकारी एंबुलेंस बीच रास्ते में पंचर हो गई और स्टेपनी न होने से एक घंटे तक खड़ी रही. इलाज में देरी से मरीज की मौत हो गई. मामले पर विधायक ऋषि अग्रवाल ने जांच और कार्रवाई की मांग की है.

Advertisement
X
हाइवे पर पंक्चर हुई एंबुलेंस...मरीज ने तड़पकर तोड़ा दम (Photo: itg)
हाइवे पर पंक्चर हुई एंबुलेंस...मरीज ने तड़पकर तोड़ा दम (Photo: itg)

मध्यप्रदेश के गुना में एक मरीज सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ गया. यहां पर एंबुलेंस का टायर पंचर होने का खामियाजा मरीज को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा. दरअसल, ब्लड प्रेशर और सीने में दर्द होने के बाद 65 साल के जगदीश ओझा को म्याना स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल रेफर किया गया था ,लेकिन जिस सरकारी एंबुलेंस में जगदीश को अस्पताल भेजा गया था वो बीच रास्ते में ही नेशनल हाईवे 46 पर पंचर हो गई . हद तो उस वक्त हो गई जब एंबुलेंस में टायर बदलने के लिए विकल्प के तौर पर स्टेपनी ही नहीं थी . पंचर होने के बाद एंबुलेंस लगभग 1 घंटे तक सड़क के किनारे खड़ी रही इस बीच मरीज की हालत खराब हो गई और उन्होंने दम तोड़ दिया . स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण एक व्यक्ति की जान चली गई. 

रास्ते में एंबुलेंस पंचर

एंबुलेंस के ड्राइवर ने बताया को वो पहली बार इस एंबुलेंस पर आया है ,उसे पता ही नहीं था कि गाड़ी में स्टेपनी है या नहीं. केवल प्वाइंट मिला था कि मरीज को लेकर म्याना से जिला अस्पताल में भर्ती कराना है. इसलिए म्याना पहुंचा था लेकिन बीच रास्ते में एंबुलेंस पंचर हो गई.

सम्बंधित ख़बरें

कीचड़ में धंसे सरकारी शव वाहन.
150 शव वाहनों को हरी झंडी दिखाने का इंतजार, तीन महीने से खड़े हैं बेकार 
Kolkata turned waterlogged, rain slowed down metro services.
ट्रैफ‍िक ठप, मेट्रो पर ब्रेक, सड़कों पर पानी; देखें कोलकाता की बदहाली  
मरीज ले जा रही एंबुलेंस का टायर हुआ पंचर.(Photo:Screengrab)
MP: एंबुलेंस का टायर हुआ पंचर, स्टेपनी भी नहीं मिली, मरीज की मौत 
मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ आरोपी महेंद्र नागर. (File Photo: Vikash Dikshit/ITG)
गुना किसान हत्याकांड का मुख्य आरोपी महेंद्र नागर 55 घंटे बाद गिरफ्तार, बुलडोजर एक्शन भी शुरू 
ऊर्जा मंत्री ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए. (Photo: Representational)
गुना किसान हत्याकांड में शामिल दो और आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी अब भी फरार 

'इससे बड़ी लापरवाही और क्या होगी?'

मृतक जगदीश ओझा के बेटे ने बताया कि उनके पिता को सीने में दर्द हुआ था तबियत बिगड़ रही थी इसलिए एंबुलेंस को बुलाया था ,लेकिन एंबुलेंस लगभग 45 मिनट बाद म्याना पहुंची . पिता जी को एंबुलेंस में जिला अस्पताल के लिए रवाना किया गया लेकिन 10 km बाद ही एंबुलेंस का टायर पंचर हो गया . दूसरे वाहन की व्यवस्था करने में देर हो गई ,जब पिता जगदीश ओझा को अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया . इससे बड़ी लापरवाही और क्या हो सकती है? 

Advertisement

मरीज की मौत पर बवाल
 
जगदीश ओझा की मौत से नाराज कांग्रेस के विधायक ऋषि अग्रवाल ने सवाल खड़े करते हुए कलेक्टर से शिकायत की है. जगदीश ओझा के शव के पास खड़े होकर विधायक ने कलेक्टर से फोन पर चर्चा की और सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए स्वास्थ्य विभाग पर को कठघरे में खड़ा किया है, विधायक ने आरोप लगाया है कि एंबुलेंस की आड में 600 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार किया गया है जिसकी जांच होनी चाहिए. जगदीश ओझा की मौत के बाद से प्रशासन भी बैकफुट पर है . जिला अस्पताल पहुंचे तहसीलदार गौरीशंकर बैरवा ने बताया कि इस मामले में कलेक्टर द्वारा जांच समिति गठित करते हुए रिपोर्ट तलब की है .

पहले भी आए ऐसे मामले
 
एक महीने पहले भी सरकारी एंबुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने के कारण एक बच्ची की जान चली गई थी. इसके अलावा जिला अस्पताल में सही वक्त पर एंबुलेंस नहीं पहुंची तो एक आदिवासी गर्भवती महिला को टेक्सी लेकर मैटरनिटी वार्ड पहुंचना पड़ा ,इसी दौरान अस्पताल के मेन गेट के बाहर टैक्सी में ही महिला की डिलीवरी हो गई. गुना में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं लेकिन अस्पताल प्रबन्धन अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है. ISO सर्टिफिकेट वाला सरकारी अस्पताल व्यवस्थाओं के अभाव में पंचर हो गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Gopalganj Election
    Chapra Vidhan Sabha
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    लव राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Advertisement