विदिशा: पुलिस कस्टडी में युवक ने की खुदकुशी, रेप के आरोप में बंद था आरोपी

मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मंगलवार सुबह एक सनसनीखेज मामला सामने आया. दीपनाखेड़ा थाने के लॉकअप में बलात्कार के आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. आरोपी की पहचान 45 वर्षीय देशराज अहिरवार के रूप में हुई है जो मोहनपुर गांव का रहने वाला था. उसे सोमवार शाम को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और मंगलवार को न्यायालय में पेश किया जाना था.

जानकारी के अनुसार आरोपी देशराज ने अपने लोवर से फांसी का फंदा बनाकर लॉकअप में आत्महत्या कर ली. घटना तड़के सुबह करीब 5 बजे की है. इस समय लॉकअप में दो अन्य आरोपी भी मौजूद थे जो गौ हत्या के मामले में बंद थे. आरोपी की मौत की खबर लगते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.

युवक ने लॉकअप में लगाई फांसी

घटना की सूचना मिलते ही विदिशा एसपी रोहित काशवानी, एडिशनल एसपी और जिले के कई थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा. मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं और मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. एफएसएल टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए.

पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से की जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी. आरोपी की मौत के बाद थाने के लॉकअप में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

