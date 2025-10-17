scorecardresearch
 

Feedback

'मेरी मां ने मुझे फिर से जिंदगी दे दी...', 72 की उम्र में महिला ने अपने 46 साल के बेटे को दी किडनी, दोनों सेहतमंद

Indore mother donates kidney to son: गंभीर किडनी रोग से पीड़ित कमलेश वर्मा पिछले तीन साल से डायलिसिस करवा रहे थे, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था. अस्पताल के नेफ्रोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. रितेश बनोडे ने कहा कि डोनर की बढ़ती उम्र के कारण ट्रांसप्लांट चुनौतीपूर्ण था, लेकिन सर्जरी पूरी तरह सफल रही.

Advertisement
X
सफल ट्रांसप्लांट के बाद मां-बेटा दोनों स्वस्थ.(Photo:AI)
सफल ट्रांसप्लांट के बाद मां-बेटा दोनों स्वस्थ.(Photo:AI)

मध्य प्रदेश के इंदौर से ममता और त्याग की एक अद्भुत मिसाल पेश करने वाली खबर सामने आई है. यहां 72 वर्षीय मां ने अपने गंभीर रूप से बीमार 46 साल के बेटे को अपनी किडनी दान करके उसे नया जीवन दिया है.

कपड़ों की धुलाई का काम करने वाले कमलेश वर्मा पिछले 3 वर्षों से गंभीर किडनी रोग से पीड़ित थे और डायलिसिस करवा रहे थे, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था. डॉक्टरों द्वारा किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दिए जाने पर 72 वर्षीय मां गंगा वर्मा अपनी किडनी दान करने के लिए आगे आईं. 

यह अंग प्रत्यारोपण सर्जरी शहर के सरकारी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में सफलतापूर्वक की गई. अस्पताल के नेफ्रोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. रितेश बनोडे ने बताया कि दाता की बढ़ती उम्र के कारण प्रत्यारोपण चुनौतीपूर्ण था, लेकिन सर्जरी पूरी तरह सफल रही. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह मामला लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करेगा.

सम्बंधित ख़बरें

Kidney Faliure Signs (Photo: AI Generated)
किडनी फेलियर से पहले शरीर बजाता है खतरे की घंटी! 5 संकेत न करें इग्नोर 
Doctor Kunal Sood warns nighttime urination
बार-बार आता है पेशाब? हो सकती है ये खतरनाक बीमारी 
causes of kidney damage
धीमे-धीमे इन वजहों से सड़ती है किडनी, नजरअंदाज करना खतरनाक 
प्रिया ने किडनी देकर दी पति को दी नई जिंदगी.(Photo:ITG)
करवा चौथ पर पत्नी के समर्पण की अनोखी कथा... किडनी देकर बचाई पति की जान  
MP में फुटकर व्यापारियों के बीच मारपीट, Video 

'मां का कर्ज कभी नहीं चुका सकता'

अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मां-बेटे की जोड़ी घर पर स्वास्थ्य लाभ कर रही है. दोनों ने इस फैसले पर भावुक होकर प्रतिक्रिया दी. अपने बच्चे की जान बचाना एक मां का फर्ज होता है. अगर मेरी किडनी ने मेरे बेटे की जान बचाई, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है?"

Advertisement

भावुक होकर कहा, "मैं पिछले तीन सालों से डायलिसिस करवा रहा था. अब मेरी मां ने मुझे फिर से जिंदगी दी है. मैं अपनी मां का यह कर्ज कभी नहीं चुका सकता."

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    गुजरात कैबिनेट
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement