67 की उम्र में 25 साल की युवती से शादी... पार्षद नईम खान की मौत, बहू बोली- दूसरी शादी के बाद रोज...

MP News: सागर शहर के लाजपतपुरा वार्ड से पार्षद नईम खान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. 67 वर्षीय नईम खान हाल ही में 25 साल की युवती से निकाह करने और बीजेपी से निष्कासित होने के कारण चर्चा में थे. अचानक सुबह तबीयत खराब होने पर नईम खान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया. पार्षद की मौत को लेकर परिवार के लोग कई सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसके चलते पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पोस्टमार्टम कराया है.

और पढ़ें

घटना के बाद बहू शिखा खान का बयान सामने आया है. शिखा ने बताया, ससुर नईम ने सितंबर माह में 25 साल की युवती से दूसरी शादी की थी. तभी से वह परेशान रहते थे. रोजाना उनके बीच विवाद होने से टेंशन बढ़ गई थी.

नईम खान पहली पत्नी के परिवार को छोड़कर दूसरी पत्नी के साथ शनिचरी स्थित कार्यालय के सामने बने मकान में रह रहे थे. बहू को सुबह फोन आया कि वह कुछ हरकत नहीं कर रहे हैं. वहां पहुंचे तो पता चला कि उनका निधन हो गया है.

परिवार ने पुलिस से मामले की जांच की मांग की है. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है और कहा है कि मौत का सही कारण पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.

विवादों में घिरे थे पार्षद

Advertisement

मृतक पार्षद नईम खान पिछले ढाई महीने से लगातार विवादों में थे. 67 साल की उम्र में 25 साल की युवती से निकाह करने से पहले, इसी युवती ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे. महिला संबंधी अपराध और गंभीर आरोपों के चलते भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने उन्हें हाल ही में 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था.

निकाह के बाद नई पत्नी ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद गोपालगंज थाना पुलिस ने नईम खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.

पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि डॉक्टर प्राथमिक तौर पर हार्ट फेल होने की आशंका जता रहे हैं. फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंजतार है. डॉक्टर्स ने बिसारा व खून आदि के सैंपल सुरक्षित कर पुलिस को सौंप दिए हैं.

---- समाप्त ----