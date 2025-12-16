scorecardresearch
 
110 चक्कों के ट्रेलर पर 1.8 लाख किलो का शिवलिंग... चेन्नई से चंपारण के लिए रवाना, रास्ते में पूजने वालों की लग रही भीड़

Chennai to Champaran: चेन्नई में बने इस विशाल शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा पूर्वी चंपारण जिले के जानकीनगर के कैथवलिया गांव में बन रहे विराट रामायण मंदिर में की जाएगी.

33 फीट ऊंचा और 1.8 लाख किलो का शिवलिंग.(Photo:ITG)
तमिलनाडु के चेन्नई से बिहार के चंपारण ले जाया जा रहा एक विशालकाय शिवलिंग इस समय आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है. शिवलिंग अभी जबलपुर से नागपुर के रास्ते NH-44 पर गुजर रहा है, जहां रास्ते में जगह-जगह लोग पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं.

शिवलिंग का वजन 1 लाख 80 हजार किलो है और ऊंचाई 30 फीट है. इस विशालकाय को 110 चक्के वाले ट्रेलर पर ले जाया जा रहा है.

ट्रेलर के ड्राइवर अरुण कुमार ने बताया कि 23 दिन पहले चेन्नई से निकले हैं और 20 दिन बाद वो बिहार के चंपारण पहुंच जाएंगे.

शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा चंपारण में निर्माणधीन विराट रामायण मंदिर में की जाएगी. पूर्वी चंपारण जिले के जानकीनगर के कैथवलिया गांव में ये मंदिर बन रहा है. महावीर मंदिर ट्रस्ट समिति इस मंदिर का निर्माण करा रही है.

मुख्य मंदिर 1080 फीट लंबाई और 540 फीट चौड़ाई में है. इसमें कुल 18 शिखर के साथ 22 और मंदिर होंगे. मंदिर के शिखर की ऊंचाई 270 फीट रखी गई है.

एक ही पत्थर से बना हैं 30 फीट ऊंचा शिवलिंग.

यह शिवलिंग एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है. इसे विनायक वेंकटरमण की कंपनी ने 10 साल की अथक मेहनत से तैयार किया है. इसे बनाने में करीब ₹3 करोड़ खर्च आया है. महाबलीपुरम के पट्टीकाडु गांव में इस विशालकाय शिवलिंग को वास्तुकार लोकनाथ ने कड़ी मेहनत से तैयार किया. खास बात यह है कि शिवलिंग पर छोटे छोटे 1008 शिवलिंग भी बनाए गए हैं.

---- समाप्त ----
