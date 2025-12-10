scorecardresearch
 
Winter Skin Care: सर्दियों में खत्म नहीं होगी चेहरे की चमक! घर बैठे अपनाएं ये आसान तरीके

सर्दियों के मौसम में ठंडी हवा से चेहरे की त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है, ऐसे में महंगे प्रोडक्ट्स के बिना, घर पर मौजूद देसी नुस्खों से त्वचा को मुलायम, मॉइश्चराइज्ड और ग्लोइंग बनाया जा सकता है.

स्किन ठंडी हवाओं की वजह से बेजान हो जाती है. (PHOTO:ITG)
Winter Skin Care: सर्दियों का मौसम आते ही चेहरे पर रूखापन, बेजानपन और खिंचाव महसूस होने लगता है. ठंडी हवा स्किन की नमी खींच लेती है, जिससे स्किन डल दिखने लगती है. लेकिन अच्छी बात यह है कि बिना महंगे प्रोडक्ट खरीदे, घर पर मौजूद देसी नुस्खों से आप अपनी स्किन को फिर से मुलायम, ग्लोइंग और मॉइश्चराइज्ड बना सकते हैं. यहां बताए गए 5 आसान घरेलू तरीके आपकी स्किन को पूरे सीजन बेजान होने से बचाएंगे.

मलाई और हल्दी 

सर्दियों में चेहरे पर नमी बनाए रखने के लिए मलाई से बेहतर कुछ नहीं, इसमें मौजूद फैट्स स्किन की गहराई में जाकर मॉइश्चर लॉक करते हैं. मलाई में थोड़ी-सी हल्दी मिला लें, फिर इसे अपने चेहरे पर लगा लें. चेहरे पर 10–15 मिनट लगाकर छोड़ने के बाद इसे हल्के गर्म पानी से धो लें. 

शहद और एलोवेरा 

शहद और एलोवेरा मिलाकर लगाने से ये ड्राई स्किन का सुपरहाइड्रेशन पैक की तरह काम करता है. शहद एक नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है जो स्किन में नमी खींचकर रखता है. वहीं एलोवेरा त्वचा को शांत करता है और सूखापन कम करता है. यह पैक लगाने के कुछ समय बाद ही यह स्किन को नरम, चिकना और हाइड्रेटेड बनाता है. 1 चम्मच शहद में 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिलाएं, चेहरे पर पतली लेयर लगाएं और 20 मिनट बाद धो लें.

बादाम का तेल  

विंटर में स्किन को सिल्की रखने का सबसे आसान तरीका बादाम के तेल से मालिश करना ही है. बादाम के तेल में विटामिन E और फैटी एसिड भरपूर होते हैं, जो सर्दियों में सूख जाने वाली स्किन को अंदर से मजबूत बनाते हैं. रात सोने से पहले चेहरे पर 4–5 बूंद बादाम तेल की हल्की मसाज करें. इसे रातभर अपने चेहरे पर ही लगा रहने दें. ऐसा करने से अगली सुबह आपकी स्किन नेचुरली सॉफ्ट और ग्लोइंग दिखेगी, यह फाइन लाइन्स और ड्राइनेस को भी घटाता है.

दही और बेसन 

डेप क्लीनिंग के साथ मॉइश्चराइजिंग के लिए दही के साथ बेसन लगाना चेहरे पर लगाना बेस्ट होता है. सर्दियों में चेहरे की गंदगी हटाते समय स्किन और ज्यादा सूख जाती है, ऐसे में दही और बेसन का पैक स्किन को बिना ड्राय किए साफ करता है. 1 चम्मच दही में 1 चम्मच बेसन मिलाएं,इसे चेहरे पर लगाकर 15 मिनट बाद हल्के हाथों से रगड़ें और धो लें. यह त्वचा को साफ भी करता है और नमी भी लौटाती है.

नारियल तेल और गुलाबजल 

डबल मॉइश्चर और ड्राईनेस से छुटकारा पाने नारियल तेल में गुलाब जल डालकर फेस पर लगा सकते हैं. नारियल तेल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और यह सर्दियों में सबसे सुरक्षित मॉइश्चराइज़र माना जाता है. गुलाबजल स्किन को फ्रेश और टोन करता है, यह त्वचा को मुलायम, चमकदार और ठंड में भी हाइड्रेट रखती है. 

