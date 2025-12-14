Baba Ramdev Health Tips: सफलता और सेहत के लिए जरूरी है डिजिटल फास्टिंग... बाबा रामदेव ने बताया

Baba Ramdev Health Tips: आपने शरीर को स्वस्थ रखने और वजन कम करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में तो खूब सुना होगा लेकिन क्या आपने डिजिटल फास्टिंग के बारे में सुना है. योग गुरु बाबा रामदेव ने हाल ही में बाब रामदेव ने एजेंडा आजतक 2025 के मंच पर ने युवाओं को डिजिटल फास्टिंग, मानसिक संतुलन और फिजिकल फिटनेस को लेकर अहम सलाह दी.

और पढ़ें

पेट, दिल और दिमाग को आराम दीजिए

उन्होंने कार्यक्रम में कहा, 'हल्का खाना खाओ. मोबाइल से कुछ घंटे दूर रहो. इंटरमिटेंट फास्टिंग करो और डिजिटल फास्टिंग भी करो. रात को 8 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक कम से कम 10–12 घंटे की डिजिटल फास्टिंग करो और मोबाइल से दूर रहो. दुनिया के जितने भी बड़े लोग हैं वो मोबाइल से कम से कम 8 से 10 घंटे दूर रहते हैं.'

मेंटल हेल्थ का ध्यान दें

उन्होंने कहा, 'दुनिया के बड़े-बड़े लोग यही करते हैं. कम से कम आठ से 10 घंटे मोबाइल से दूर रहते हैं. आप अपने लिए भी वक्त दो. थोड़ा सोचने या कुछ करने के लिए वक्त दो. फिजिकल फिटनेस के साथ मेंटल और इमोशनल फिटनेस बहुत जरूरी है. फिजिकल डिफिशिएंसी (शरीर में दिक्कत) की तरह ही लोगों में मेंटल डिफिशिएंसी से भी मुक्ति पाना जरूरी है जो लोगों में बढ़ रही है.'

Advertisement

उन्होंने कहा कि मैं तो इतने सालों से कह रहा हूं कि उपवास जरूरी है. पेट, दिल और दिमाग तीनों को फुर्सत दो. डिजिटल फास्टिंग 10 घंटे की होनी चाहिए जिसमें आप सभी प्रकार के डिजिटल माध्यम से दूर रहें. यह दिमाग की फास्टिंग होगी और इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्थ के लिए है. दिन में एक बार खाएं. वाणी का भी उपवास करें जिसके लिए मौनव्रत रखें.

---- समाप्त ----