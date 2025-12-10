scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Health and Fitness: खाने के बाद इलायची चबाने से क्या होता है? डॉक्टर ने गिनाए फायदे

Health and Fitness: इलायची ना केवल खुशबू और स्वाद से भरपूर होती है बल्कि कई गुणों का भी खजाना है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि खाने के बाद इलायची चबाने से शरीर और पेट को क्या फायदे हो सकते हैं.

Advertisement
X
सेहत के लिए कितनी फायदेमंद है इलायची (Photo: Getty)
सेहत के लिए कितनी फायदेमंद है इलायची (Photo: Getty)

Health and Fitness/ Benefits of cardamom: इलायची अपनी खुशबू और स्वाद की वजह से मीठे और नमकीन दोनों तरह के व्यंजनों में इस्तेमाल होती है. इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है. बहुत से लोग खाने के बाद इलायची भी चबाते हैं. यह एक आसान लेकिन असरदार हेल्दी हैबिट है जो डाइजेशन और ओरल हाइजीन में मदद कर सकती है. रिसर्च जर्नल ऑफ फार्मेसी एंड टेक्नोलॉजी के अनुसार, इलायची के नेचुरल एंटीमाइक्रोबियल गुण आपकी सांस को फ्रेश बनाने में मदद करते हैं.

खाने के बाद इलायची चबाने के फायदे
सिनेओल, लिमोनेन, टरपीनेन और फ्लेवोनॉयड्स इलायची में पाए जाने वाले कुछ एक्टिव कंपाउंड हैं. ये कंपाउंड सूजन कम करने, डाइजेशन में सुधार करने, सांस को फ्रेश करने और दिल और मेटाबोलिक हेल्थ को सपोर्ट करने में मदद करते हैं. साथ ही डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं.

स्टडीज के मुताबिक, खाना खाने के बाद इलायची चबाने से पैंक्रियाटिक एंजाइम जैसे लाइपेज, एमाइलेज और प्रोटीएज एक्टिवेट होते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

premanand maharaj advice
‘बच्चों को नौकरानी की सेवा नहीं..’, प्रेमानंद महाराज की पेरेंट्स को नसीहत 
Inland Taipan
Inland Taipan: दुनिया का सबसे जहरीला सांप, जानें... 
Lemon Water (Photo: ITG)
क्या वाकई हेल्दी है नींबू पानी? कुछ लोगों के लिए बन सकता है खतरा  
Girl facial hair problem
लड़कियों के चेहरे पर क्यों आ रहीं 'दाढ़ी-मूंछ'? 
चिया सीड्स खाने से पहले जान लें ये जरूरी बात (Photo-Pixabay)
90% लोग चिया सीड्स खाने में करते हैं ये 5 गलतियां, जानें खाने का सही तरीका 

गैस, ब्लोटिंग और डाइजेशन होती है दूर
साइंस डायरेक्ट के मुताबिक, इलायची एक कार्मिनेटिव और एंटी-फ्लैटुलेंस एजेंट के तौर पर काम करती है जिससे ब्लोटिंग, गैस और पेट की परेशानी से राहत मिलती है.

सीने की जलन करती है कम
इलायची में 1,8-सिनेओल (जिसे सिनेओल भी कहते हैं), सैबिनीन, लिमोनेन और टरपीनॉल जैसे कंपाउंड होते हैं, जो एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट असर दिखाते हैं. ये सभी कंपाउंड मिलकर पेट की परत में सूजन को शांत करने में मदद कर सकते हैं, इरिटेशन को कम करते हैं जो एसिड रिफ्लक्स या सीने की जलन को बढ़ा सकती है.

Advertisement

सांस की बदबू होती है दूर
इलायची में कई बायोएक्टिव कंपाउंड होने से इससे अच्छी खुशबू आती है और इसके बीज चबाने से सांस की बदबू कम करने में मदद मिल सकती है.

लार होती है बेहतर
मुंह से बदबू आने का एक असली कारण मुंह का सूखना है. इलायची चबाने से लार का बहाव बढ़ता है साथ ही इसकी रेशेदार फली दांतों की मैकेनिकल सफाई में मदद करती है.

खाने के बाद इलायची कैसे चबाएं?
हरी इलायची की एक कली लें.
इसे को अपने दांतों से धीरे से तोड़ें और अंदर के बीज चबाएं.
स्वाद को धीरे-धीरे निकलने दें, छिलका निगलने की जरूरत नहीं है.
खाने के बाद 1 से 2 कली चबाएं लेकिन इसकी गर्म तासीर की वजह से ज्यादा न खाएं.

कितनी इलायची चबाएं?
हालांकि इलायची के कई हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं लेकिन डॉक्टर की सलाह के मुताबिक, खाना खाने के बाद सिर्फ 1 या 2 इलायची चबाना काफी है. ज्यादा सेवन करना ठीक नहीं है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    Advertisement