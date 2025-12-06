scorecardresearch
 
भारत के 47% लोगों में इस विटामिन की कमी, शाकाहारियों को ज्यादा खतरा, न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया

भारत में लगभग 47% आबादी में विटामिन B12 की कमी पाई गई है, जिसमें शाकाहारी लोगों में यह समस्या सबसे अधिक है. शाकाहारियों में यह कमी क्यों ज्यादा होती है, इस बारे में न्यूरोलॉजिस्ट और जनरल फिजिशियन डॉक्टर ने बताया.

नॉनवेज में भरपूर विटामिन बी2 होता है. (Photo:Pixabay)

Vitamin B12 Deficiency in Vegetarian People: प्रोटीन और फाइबर के साथ विटामिन भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं. हर विटामिन हमें किसी ना किसी बीमार से बचाता है, इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा विटामिन की कमी दूर करने की कोशिश करते हैं. मगर इसके बावजूद एक विटामिन की कमी अधिकतर लोगों में है, जिसके बारे में लोग अनजान है. 

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय आबादी में विटामिन बी12 की कमी कम से कम 47 प्रतिशत है.महज 26 प्रतिशत आबादी ही विटामिन बी12 पर्याप्त मात्रा ले रहे हैं. 

दिल्ली के एम्स अस्पताल के एमडी मेडिसिन और  न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की डीएम, न्यूरोलॉजिस्ट और जनरल फिजिशियन डॉ. प्रियंका सेहरावत ने अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया है कि विटामिन बी 12 की कमी शुद्ध शाकाहारी लोगों में सबसे ज्यादा पाई जाती है, आखिर ऐसा क्यों है? 

शाकाहारियों में क्यों होती है ज्यादा कमी?

डॉ.प्रियंका सेहरावत के अनुसार, जो लोग शुद्ध शाकाहारी होते हैं, उनमें विटामिन बी 12 की कमी अधिक होती है. इसकी वजह यह है कि प्लांट बी12 का संश्लेषण नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत नहीं होती है. मगर लेकिन हमारी बॉडी के लिए विटामिन बी12 की भी जरूरत होती है और इसलिए शाकाहारी लोगों में इसकी कमी हो जाती है.

इन 3 चीजों के लिए जरूरी है विटामिन बी 12

विटामिन बी 12 की जरूरत तीन चीजों के लिए होती है, जिनके बारे में भी न्यूरोलॉजिस्ट ने अपनी पोस्ट में बताया है. 

लाल खून बनाने में जरूरी

विटामिन B12 हमारे शरीर को नई लाल रक्त कोशिकाएं बनाने में मदद करता है. इससे हीमोग्लोबिन ठीक रहता है और शरीर में कमजोरी या थकान कम होती है.

डीएनए बनाने में काम आता है

हमारा शरीर हर दिन नई कोशिकाएं बनाता है. इन कोशिकाओं के लिए जो ब्लूप्रिंट चाहिए होता है, यानी डीएनए, उसे बनाने में भी B12 की बड़ी रोल निभाता है. 

नसों को मजबूत रखता है

हमारी नसों के ऊपर एक सुरक्षा कवच होता है जिसे मायलिन कहते हैं. यह कवच नसों को सही तरीके से काम करने में मदद करता है. B12 की कमी से यही कवच कमजोर पड़ने लगता है, जिससे सुन्नपन, झनझनाहट और नसों से जुड़े प्रॉब्लम होने लगते हैं. 

पौधों में विटामिन B12 क्यों नहीं होता?

न्यूरोलॉजिस्ट के मुताबिक, पौधों को अपनी सेल की जरूरतों के लिए विटामिन B12 की जरूरत ही नहीं पड़ती. वे अपना प्रोसेस  दूसरे एंजाइमों से चला लेते हैं, इसलिए B12 ज्यादातर शाकाहारी खाने में नहीं मिलता. इसलिए इसकी कमी को सप्लीमेंट और फोर्टिफाइड फूड के जरिए ही किया जा सकता है. 

अस्वीकरण – इस खबर को सामान्य जानकारी के तौर पर लिखा गया है. अधिक जानकारी के लिए विशेषज्ञ की सलाह लें या चिकित्सक से परामर्श करें. आजतक किसी तरह का दावा नहीं करता है.

---- समाप्त ----
