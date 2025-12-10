Kidney Health: किडनी खराब होने पर आंख में दिखते हैं ये संकेत, अनदेखी पड़ेगी भारी

Kidney Health: किडनी हमारे शरीर के लिए कई अहम काम करती है. यह शरीर से हानिकारक पदार्थों को फिल्टर करती है, खून को साफ करती है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखती है. किडनी खराब होने पर शरीर के अलावा आंखों में भी कुछ संकत नजर आते हैं. यहां हम आपको कुछ ऐसे संकेत बता रहे हैं जो आंखों में नजर आते हैं.

आंखों में दिखें ये बदलाव तो हो जाएं अलर्ट

अमेरिका के नेशनल किडनी फाउंडेशन के असार, आंखों के आसपास सूजन (खासकर सुबह), धुंधला दिखना, आंखों में सूखापन, जलन, खुजली और अचानक रोशनी कम होना जैसे लक्षण किडनी डैमेज का संकेत हो सकते हैं. शरीर जब अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थ को फिल्टर नहीं कर पाता है तो ये चीजें शरीर में जमा होने लगती हैं जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और शरीर की छोटी-छोटी नसों पर खासकर आंखों की नसों पर बुरा असर पड़ता है. ये लक्षण नजरअंदाज करने पर किडनी फेलियर का कारण बन सकते हैं इसलिए तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए.

आंखों के आसपास सूजन

किडनी जब ठीक से काम नहीं करती तो शरीर में अतिरिक्त तरल पदार्थ और नमक जमा होने लगता है जिससे सुबह उठने पर पलकों और आंखों के नीचे सूजन आ जाती है.

धुंधला दिखना

किडनी की बीमारी अक्सर हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से जुड़ी होती है जो आंखों की छोटी नसों (ब्लड वेसल्स) को नुकसान पहुंचाती है जिससे धुंधलापन या अचानक नजर में दिक्कत आ सकती है.

आंखों में सूखापन, जलन और खुजली

किडनी में दिक्कत होने पर खून में फॉस्फोरस का स्तर बढ़ जाता है और आंसू बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है जिससे आंखें सूखी और चिड़चिड़ी महसूस होती हैं.

आंखों के सामने अंधेरा छाना या चक्कर आना

किडनी एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनाती है जो लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में मदद करता है. जब किडनी ठीक से काम नहीं करती तो एनीमिया की दिक्कत हो सकती है जिससे मरीज को चक्कर आते हैं.

अनदेखी पड़ेगी भारी

अगर आपको अपनी आंखों में लगातार ये लक्षण दिखते हैं और साथ ही आंखों के आसपास सूजन और धुंधलापन भी दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और किडनी फंक्शन टेस्ट (KFT) भी करवाएं क्योंकि यह किडनी डैमेज के संकेत हो सकते हैं.

