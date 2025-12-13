Kidney Damage: किडनी सड़ने का संकेत है यूरिन का रंग बदलना, अनदेखी कर सकती है Kidney फेल

Kidney Damage Signs: किडनी हमारे शरीर के अहम अंग में शामिल है जिसमें आने वाली कोई भी खराबी पूरी सेहत को दांव पर लगाती है. अमेरिका के नेशनल किडनी फाउंडेशन (NKF) की रिपोर्ट के अनुसार, किडनी की हेल्थ को हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए. खासतौर पर अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज है, किडनी फेलियर की फैमिली हिस्ट्री है या आप 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं तो इस वजह से आपको किडनी की बीमारी होने अधिक खतरा हो सकता है. ऐसे लोगों को हर साल अपनी किडनी का टेस्ट करवाना चाहिए.

किडनी खराब होने पर देती है ये संकेत

NKF के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉ. जोसेफ वासालोटी ने रिपोर्ट में बताया, 'किडनी की बीमारी के कई लक्षण होते हैं लेकिन कभी-कभी लोग उन्हें दूसरी बीमारियों से जोड़ बैठते हैं. इसके अलावा किडनी की बीमारी में आमतौर पर लक्षण भी बाद की स्टेज तक महसूस नहीं होते, जब तक कि किडनी फेल नहीं होती या जब तक यूरिन में बहुत ज्यादा प्रोटीन रिलीज नहीं होने लगता है.'

ज्यादा यूरिन आना

अगर आपको बार-बार यूरिन की जरूरत महसूस होती है, खासकर रात में तो यह किडनी की बीमारी का संकेत हो सकता है. जब किडनी के फिल्टर खराब हो जाते हैं तो यूरिन बार-बार महसूस होती है. कभी-कभी यह पुरुषों में यूरिनरी इन्फेक्शन या बढ़े हुए प्रोस्टेट का भी संकेत हो सकता है. लेकिन फिर भी आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाकर जांच करानी चाहिए.

यूरिन में खून

स्वस्थ किडनी आमतौर पर खून से गंदगी को फिल्टर करके यूरिन बनाने के लिए ब्लड सेल्स को शरीर में रखती हैं लेकिन जब किडनी के फिल्टर खराब हो जाते हैं तो ये ब्लड सेल्स पेशाब में लीक होने लगते हैं और यूरिन में खून आता है. किडनी की बीमारी का संकेत देने के अलावा पेशाब में खून ट्यूमर, किडनी स्टोन या इन्फेक्शन का भी संकेत हो सकता है.

यूरिन में झाग

यूरिन में बहुत ज्यादा बुलबुले या झाग यूरिन में आ रहे प्रोटीन का संकेत देते हैं. यह झाग बिलकुल उसी झाग की तरह दिख सकता है जो आपको अंडे फेंटते समय दिखता है क्योंकि यूरिन में पाया जाने वाला प्रोटीन एल्ब्यूमिन वही प्रोटीन है जो अंडे में पाया जाता है. इसलिए इसे गंभीरता से ले और तुरंत किडनी के डॉक्टर से अपनी जांच कराएं.

