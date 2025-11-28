scorecardresearch
 
Right Time To Get Vitamin D: गलत समय पर धूप लेने से नहीं बनेगा विटामिन डी! जानें कौन-सा वक्त है सबसे असरदार

Right Time To Get Vitamin D From Sunlight: धूप से विटामिन डी मिलता है, लेकिन हर समय की धूप असरदार नहीं होती. रिसर्च के मुताबिक, विटामिन डी बनाने का सबसे अच्छा समय कौन सा ,है ये जानना बहुत जरूरी है. गलत समय पर धूप लेने से फायदा नहीं होता और सनबर्न का खतरा बढ़ जाता है. जानिए कितनी देर धूप में रहना चाहिए, कौन-सी धूप विटामिन डी बनाती है और सनस्क्रीन लगाने से विटामिन डी क्यों कम नहीं होता.

सनस्क्रीन लगाकर भी आप धूप से विटामिन डी अब्सॉर्ब कर सकते हैं.(Photo: Pixabay)
Right Time To Get Vitamin D From Sunlight: धूप को यूं ही नेचर की बेस्ट मेडिसिन नहीं कहा जाता. जब आप धूप में कुछ मिनट खड़े होते हैं, तो ना केवल आपका मूड अच्छा होता है, बल्कि शरीर हल्का लगता है और एक अलग सी ताजगी महसूस होती है. ये सब इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी धूप की मदद से विटामिन डी बना रही होती है यानी वो विटामिन जो आपकी हड्डियों, मसल्स, इम्यूनिटी और मूड को मजबूत रखता है.

अब आपको लगेगा कि इसमें क्या ही नया है. ये तो सभी जानते हैं कि धूप में रहने से शरीर विटामिन डी बनाता है, लेकिन एक बात बहुत कम लोग जानते हैं कि हर समय की धूप विटामिन डी नहीं देती. कुछ समय विटामिन डी बनाने के लिए सबसे परफेक्ट होता है और कुछ समय बिल्कुल बेअसर. गलत समय पर ज्यादा धूप लेने से फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी ना हो और आपको नुकसान भी ना हो तो धूप लेने का सही समय पता होना जरूरी है. चलिए जानते हैं. 

विटामिन डी के लिए दिन का सबसे अच्छा समय कौन-सा है?
ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सुबह-सुबह की हल्की धूप सबसे अच्छी होती है. लेकिन सच इसके ठीक उल्टा है. रिसर्च बताती है कि सुबह नहीं, बल्कि दोपहर के आसपास की धूप विटामिन डी बनाने के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है. सही समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक का होता है. इस समय UVB किरणें सीधी स्किन पर पड़ती हैं. यही UVB किरणें आपकी स्किन में विटामिन डी बनाती हैं. सुबह 7–8 बजे सूरज की किरणें बहुत हल्की होती हैं, जिससे शरीर में विटामिन डी लगभग ना के बराबर बनता है. इसलिए अगर आपका टारगेट सिर्फ विटामिन डी लेना है, तो लेट मॉर्निंग से लेकर अर्ली आफ्टरनून तक की धूप सबसे असरदार है.

धूप में कितनी देर रहना चाहिए?
इसका एक तय जवाब नहीं है क्योंकि हर इंसान की स्किन, उम्र और जगह अलग होती है. लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, हफ्ते में कुछ दिन 5–30 मिनट की धूप काफी होती है. दिक्कत ये है कि ये समय सभी पर एक जैसा नहीं चलता. जिन लोगों की स्किन डार्क होती है, उन्हें ज्यादा देर धूप चाहिए क्योंकि उनकी स्किन में मौजूद मेलानिन UVB को रोक देता है. वहीं बुजुर्ग लोगों में विटामिन डी बनने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए उन्हें थोड़ी ज्यादा धूप या सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है.

एक रिसर्च ने तो यहां तक पाया कि अगर कोई व्यक्ति दोपहर 10 से 3 बजे के बीच कम से कम 30 मिनट धूप ले, तो उसके विटामिन डी लेवल काफी अच्छे रहते हैं.

मौसम और जगह का भी बड़ा असर पड़ता है
हर जगह की धूप एक जैसी नहीं होती. अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है या दिन छोटे होते हैं, तो वहां सर्दियों में धूप से विटामिन डी बन पाना मुश्किल हो जाता है. कई बार तो दोपहर की धूप भी इतनी कमजोर होती है कि शरीर विटामिन डी बना ही नहीं पाता. ऐसे मौसम और जगहों पर लोग अक्सर खाने या सप्लीमेंट की मदद से ही विटामिन डी लेते हैं.

धूप लें लेकिन सनबर्न से बचकर
विटामिन डी लेने के लिए धूप में रहना जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि आपकी स्किन जलने लगे. सनबर्न से स्किन कैंसर का खतरा बढ़ता है, इसलिए धूप लेते समय समझदारी जरूरी है. सबसे अच्छा तरीका है कि आप थोड़े समय के लिए दोपहर की हल्की धूप लें, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं. अगर आपको बाहर लंबे समय तक रहना पड़े, तो सनस्क्रीन लगा लें, कैप पहनें, सनग्लासेस लगाएं और हल्के कपड़े पहनें जो स्किन को ढके और याद रखें, खिड़की के शीशे से आने वाली धूप विटामिन डी नहीं देती, क्योंकि UVB किरणें कांच से अंदर नहीं आतीं. इसलिए विटामिन डी चाहिए तो थोड़ी देर बाहर निकलना ही पड़ेगा.

क्या सनस्क्रीन लगाने से नहीं बनता विटामिन डी?
कई लोग सोचते हैं कि सनस्क्रीन लगाने से विटामिन डी नहीं बनता. लेकिन हकीकत ये है कि आप सनस्क्रीन कभी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगाते ही नहीं, इसलिए थोड़ी UVB स्किन तक पहुंच ही जाती है. यानी सनस्क्रीन लगाने के बाद भी विटामिन डी बन सकता है.  

