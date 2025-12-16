scorecardresearch
 
पूरी तलने के बाद बचे तेल का क्या करना चाहिए? बाबा रामदेव ने बताया

घरों में गर्म तेल को अक्सर लोग दोबारा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या ऐसा करना सही है. सेहत के लिए पूरी तलने के बाद बचा हुआ तेल दोबारा खाने में इस्तेमाल करना हानिकारक हो सकता है, ऐसे में बाबा रामदेव ने लोगों को इसे तुरंत फेंकने की सलाह दी.

गर्म तेल को दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.(Photo: Pixabay/PTI)
Ramdev Baba Health Tips: रसोई से हमारी सेहत का कनेक्शन जुड़ा होता है, क्योंकि खानपान की चीजों से ही हम हम स्वस्थ जीवन जीते हैं और इनकी वजह से ही हमें बीमारियां घेरती हैं. इसलिए हम क्या खा और पी रहे हैं, इसका हर इंसान को ध्यान रखना चाहिए. अगर आप एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको आज से ही कुछ आदतों को बदलने की जरूरत है. 

भारतीय घरों में पूरी अधिकतर बनाई जाती हैं, लेकिन पूरी बनाने के बाद बचे हुए गर्म तेल को लोग बचाकर रख लेते हैं और फिर उसे दोबारा इस्तेमाल करते हैं. मगर क्या ऐसा करना हमारी सेहत के लिए सही होता है, यह सवाल अक्सर ही लोगों के दिमाग में घूमता है. अब आपकी इस समस्या का हल बाबा रामदेव ने कर दिया है और उन्होंने बताया कि पूरी बनाने के बाद तेल का दोबारा इस्तेमाल करना सही है या नहीं. 

रामदेव बाबा की आसान टिप्स

बाबा रामदेव ने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग बीमार पड़ रहे हैं उसकी वजह जंक फूड के नाम से हो रहा धोखा है. बाजारों में मिलने वाले तेल को सुबह से लेकर शाम तक जलाया जा रहा है, इसमें सैचुरेटेड फैट होता है. इसलिए जंक फूड्स हेल्थ के लिए किसी जहर से कम नहीं है. इसलिए जितना हो सके इनसे दूर रहना चाहिए. 

क्या गर्म तेल को दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए?

बाबा रामदेव के मुताबिक, पूरी बनाने के लिए कढ़ाई में सिर्फ आधा ही तेल लेना चाहिए और जब आखिरी पूरी सिके और तेल एकदम तले में चला जाए. करीबन 85 ग्राम बचे तो उसे फेंक देना चाहिए. मगर जंक फूड के लिए तो  पूरे दिन एक ही तेल को जलाया जाता है, जिसमें सैचुरेटेड फैट होता है, जो सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होता है.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सैचुरेटेड फैट से होने वाले नुकसान

सैचुरेटेड फैट जिसे संतृप्त वसा भी कहा जाता है. इसके ज्यादा खाने से खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिससे हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और वजन बढ़ने का ख़तरा बढ़ सकता है. यह लिवर और हड्डियों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल सकता है और कुछ स्टडी के अनुसार यह कुछ प्रकार के कैंसर के जोखिम को भी बढ़ा सकता है. इसलिए बाबा रामदेव ने चॉकलेट और नमकीन न खाने के सलाह भी दी, क्योंकि इन दोनों चीजो मेंं भी सैचुरेटेड फैट अधिक होता है.

