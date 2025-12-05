scorecardresearch
 
Madhuri Dixit's Skincare Secret: 58 की उम्र में कैसे 38 की लगती हैं माधुरी दीक्षित? चेहरे पर लगाती हैं ये तीन चीजें

माधुरी दीक्षित ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में अपने स्किन केयर रूटीन का खुलासा किया जिसमें उन्होंने मॉइश्चराइजर, सनस्क्रीन और रेटिनोइड के महत्व पर जोर दिया.

माधुरी दीक्षित 58 साल की हैं. (Photo:Instagram/@madhuridixitnene)
माधुरी दीक्षित की खूबसूरती की तारीफ सालों से होती रही है और वे अभी भी उतनी ही खूबसूरत हैं जितना पहले थीं. वैसे तो सुंदरता में जेनेटिक्स का भी अहम रोल होता है लेकिन यदि कोई अपनी स्किन की सही देखभाल करे और सही न्यूट्रिशन दे तो स्किन लंबे समय तक ग्लो करती है और फ्रेश बनी रहती है. हाल ही में माधुरी दीक्षित ने एक पॉडकास्ट में अपनी ग्लोइंग स्किन का सीक्रेट और अपना स्किन केयर रूटीन शेयर किया.

माधुरी दीक्षित का स्किन केयर रूटीन

टीआरएस पॉडकास्ट में जब माधुरी दीक्षित से उनके स्किन केयर रूटीन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'मैं आपको काफी बेसिक रूटीन बताती हूं. सबसे पहले मॉइश्चराइजर जो कि काफी जरूरी है. इसके बाद एसपीएफ (सनस्क्रीन) भी काफी जरूरी है और कोई भी विटामिन ए (रेटिनोइड).'

'मॉर्निंग में सनस्क्रीन काफी जरूरी है और रात में रेटिनोइड और मॉइश्चराइजर. ये 3 चीजें दो हैं बेसिक हैं एकदम. लोग तो बहुत कुछ इतने सारे प्रोडक्ट्स लगाते हैं. लेकिन ये तीन चीजें सबसे जरूरी हैं.'

सनस्क्रीन, रेटिनोइड और मॉइश्चराइजर से क्या होता है?

सनस्क्रीन UVB और UVA किरणों को अवशोषित या परावर्तित करके त्वचा को सनबर्न, प्रीमैच्योर एजिंग, झुर्रियों और स्किन कैंसर से बचाता है. यह त्वचा की बाहरी परत पर सुरक्षा की परत बनाता है, पिगमेंटेशन रोकता है.

रेटिनोइड (विटामिन ए) स्किन की मृत कोशिकाओं को हटाकर नए कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ाता है. यह झुर्रियां, फाइन लाइन्स, एक्ने, बड़े पोर्स और हाइपरपिगमेंटेशन कम करता है और स्किन को ग्लोइंग बनाता है.

मॉइश्चराइजर त्वचा को हाइड्रेट रखता है और स्किन को सूखा होने से रोकता है जिससे स्किन अच्छी बनी रहती है.

तीनों को साथ में लगाने से क्या होगा?

सनस्क्रीन, रेटिनोइड और मॉइश्चराइजर का कॉम्बिनेशन स्किन को काफी फायदा दे सकता है. कारण है सनस्क्रीन UV किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है, रेटिनोइड स्किन सेल की उम्र बढ़ाकर एजिंग साइन्स कम करता है और मॉइश्चराइजर नमी बनाए रखता है. लेकिन ध्यान रखें हर स्किन प्रोडक्ट सभी के लिए नहीं होते. आप यदि कोई प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो पहले किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह जरूर लें नहीं तो स्किन को नुकसान भी हो सकते हैं.

