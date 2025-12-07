scorecardresearch
 
Liver Health: Fatty Liver से छुटकारा दिलाएंगी ये 'जड़ी बूटियां', ऐसे खाने पर फिट रहेगा लिवर

Liver Health: फैटी लिवर आजकल के दौर में एक सामान्य बीमारी बन चुकी है जिसे नजरअंदाज करना जानलेवा हो सकता है. फैटी लिवर से बचने के लिए हेल्दी डाइट के साथ कुछ नेचुरल चीजें आपकी काफी मदद कर सकती हैं.

फैटी लिवर के लिए फायदेमंद हैं ये नेचुरल चीजें (Photo: Getty)
Liver Health: आजकल के दौर में खराब खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से फैटी लिवर की समस्या बहुत कॉमन हो चुकी है. लंबे समय तक लिवर में फैट जमा रहना यानी फैटी लिवर की दिक्कत रहना खतरनाक हो सकता है और इसे जल्द से जल्द ठीक करना जरूरी होता है. लंबे समय तक समस्या रहने से लिवर डैमेज भी हो सकता है. 

क्या होता है फैटी लिवर

फैटी लिवर एक आम लेकिन गंभीर समस्या है. यह दो प्रकार की होती है, पहला नॉन-अल्कॉहलिक फैटी लिवर और दूसरा अल्कॉहलिक फैटी लिवर. अगर समय रहते इसका इलाज न किया जाए तो यह लिवर कैंसर, लिवर सिरोसिस और लिवर फेलियर जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है.

ऐसे में फैटी लिवर से बचने और उसके इलाज के लिए संतुलित खानपान के साथ कुछ नेचुरल चीजें भी हैं जो लिवर पर जड़ी-बूटियों का काम करती हैं. ये लिवर को डिटॉक्स करने, सूजन को कम करने और उसकी कार्यक्षमता को सुधारने में मदद करती हैं. 

सेहत के लिए हल्दी है अमृत

हल्दी में मौजूद करक्यूमिन एक पावरफुल एंटीऑक्सिडेंट की तरह काम करते हुए लिवर की रक्षा करता है. यह सूजन से लड़ता है, फैट जमा होने को रोकता है और लिवर को डिटॉक्स करता है जिससे उसकी काम करने की क्षमता में सुधार होता है. हल्दी को दूध, पानी या चाय में मिलाकर लिया जा सकता है. 

अजवाइन भी लिवर के लिए मददगार

अजवाइन लिवर और पाचन के लिए बेहतरीन होती है. यह लिवर में जमा एक्स्ट्रा फैट को घटाने में मदद करती है और शरीर से टॉक्सिक पदार्थों को बाहर निकालकर लिवर को स्वस्थ बनाए रखती है. यह फैटी लिवर से राहत दिलाने में भी सहायक है. 

आंवला भी लिवर के लिए असरदार

आंवला विटामिन सी और एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर होता है जो लिवर की सेल्स को Rejuvenate (नया बनाना) करता है और लिवर को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है. आप इसे जूस, पाउडर या किसी भी रूप में खा सकते हैं.

