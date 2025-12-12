Fatty Liver: लिवर से गंदगी बाहर निकालते हैं ये फूड्स, Fatty liver रहेगा दूर... हार्वर्ड, AIIMS ट्रेंड डॉक्टर ने बताया

Fatty Liver: लिवर शरीर का एक ऐसा अंग है जो खुद को रिपेयर करने की ताकत रखता है. लेकिन लंबे समय तक खराब खानपान और लाइफस्टाइल लिवर को डैमेज कर सकता है. यहां तक कि कई हेल्दी दिखने वाले फूड्स का भी ज्यादा सेवन लिवर के लिए खतरनाक होता है. AIIMS, हार्वड और स्टैनफोर्ड जैसे संस्थानों से ट्रेनिंग ले चुके लिवर डॉक्टर और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट सौरभ सेठी ने कुछ ऐसे फूड्स बताएं हैं फैटी लिवर का रिस्क बढ़ाते हैं.

और पढ़ें

उन्होंने अपनी एक पोस्ट में उन सभी फूड्स की जानकारी शेयर की है.

1-लिवर के लिए फलों का जूस है खराब

सौरभ सेठी ने बताया कि फलों का जूस लिवर के लिए खराब होता है क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा बिलकुल कम और चीनी की मात्रा ज्यादा होती है. उन्होंने जूस की जगह फलों का सेवन करने की सलाह दी. साथ ही उन्होंने चुकंदर को लिवर के लिए सबसे बेहतरीन बताया.

2-फ्राइड फूड्स लिवर के लिए खतरनाक

फ्राइड फूड्स लिवर के लिए खराब होते हैं, इनमें भरपूर मात्रा में फैट्स और कार्ब्स होते जो लिवर को फैटी बनाते हैं. उन्होंने कहा कि ओट्स और ऑलिव ऑयल जैसी चीजों का सेवन लिवर के लिए अच्छा होता है.

3-चीनी वाली ड्रिंक्स हैं लिवर के लिए खतरनाक

चीनी वाली ड्रिंक्स लिवर के लिए खतरनाक होती हैं जबकि इसकी जगह शकरकंद और बेरीज लिवर के लिए बेहतरीन होती हैं.

Advertisement

4-प्रॉसेस्ड मीट भी लिवर के लिए खराब

प्रॉसेस्ड मीट लिवर के लिए खराब होता है जबकि उन्होंने बीन्स को लिवर के लिए अच्छा और साल्मन फिश को लिवर के लिए बेहतरीन बताया.

5-एनर्जी ड्रिंक्स से रहें दूर

लिवर को हेल्दी रखने के लिए एनर्जी ड्रिंक्स से दूर रहना चाहिए. इसकी जगह ब्लैक टी को उन्होंने अच्छा और ब्लैक कॉफी को बेहतरीन बताया.

---- समाप्त ----