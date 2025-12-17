scorecardresearch
 
Kidney Health: किडनी खराब होने पर हाथ-पैरों में दिखते हैं ये संकेत, अनदेखी होगी जानलेवा

Kidney Health: किडनी में जब कोई दिक्कत आती है तो ये कई तरीके से आपको बताने की कोशिश करती है. किडनी में खराबी होने पर हाथ और पैरों में भी कुछ संकेत नजर आते हैं जिन्हें आपको भूलकर भी इग्नोर नहीं करना चाहिए.

हाथ-पैर में दिखते हैं किडनी डैमेज के संकेत (Photo: ITG)
Kidney Health: किडनी हमारे शरीर के अहम अंग में एक है जिसमें खराबी आने पर उसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है. किडनी में दिक्कत होने पर शरीर कई तरह से आपको संकेत देता है जिसे आपको भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. यहां हम आपको कुछ ऐसे ही संकेत बता रहे हैं जो किडनी खराब होने पर हाथ-पैरों में दिखते हैं. 

हाथ-पैर में दिखते हैं किडनी खराब होने के संकेत 

हाथ-पैरों में सूजन, खुजली, झुनझुनी, थकान, पैरों में ऐंठन और बार-बार पेशाब आना किडनी खराब होने के प्रमुख संकेत हैं जो शरीर में विषाक्त पदार्थों के जमा होने और लिक्विड्स का संतुलन बिगड़ने से होते हैं और इससे बचने के लिए आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. साथ ही अपनी डाइट और लाइफस्टाइल भी ठीक करनी चाहिए.

सूजन

हाथों, पैरों, टखनों और आंखों के आसपास सूजन आना किडनी की गंभीर बीमारी का संकेत होता है जिसे आपको बिलकुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए. किडनी जब खराब होने लगती है तो वो हार्मफुल लिक्विड्स, टॉक्सिंस और एक्स्ट्रा पानी को नहीं निकाल पाती है जिसकी वजह से शरीर में वो जमा होने लगते हैं और हाथों, पैरों और टखनों में सूजन आ जाती है.

लगातार खुजली

शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा होने से त्वचा खासकर पैरों में खुजली होती है जो किडनी डैमेज का संकेत हो सकता है इसलिए इसे भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए.

झुनझुनी या सुन्नपन

किडनी जब वेस्ट मटीरियल को फिल्टर नहीं कर पाती तो खून में अपशिष्ट जमा होने से नसों को नुकसान पहुंचता है जिससे हाथों-पैरों में झुनझुनी या कमजोरी महसूस होती है.

मांसपेशियों में ऐंठन

किडनी में खराबी से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कैल्शियम और पोटेशियम का असंतुलन हो जाता है जिससे पैरों में दर्दनाक ऐंठन होती है क्योंकि किडनी इन खनिजों के स्तर को नियंत्रित करती है. इसलिए अगर आपको बार-बार ऐंठन हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें क्योंकि यह किडनी की बीमारी का लक्षण हो सकता है.

