High Cholesterol: नसों में चिपके गंदे कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालेंगी ये 4 चीजें, शुरू करें खाना

High Cholesterol: बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए बेहद खतरनाक होता है. यह धमनियों की दीवारों पर जमा होकर प्लाक बनाता है जिससे धमनियां सख्त और संकीर्ण हो जाती हैं और ब्लड फ्लो बाधित होता है. इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है.

बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए खाएं ये फूड्स

नसों में जमे गंदे कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने के लिए आपको फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ, ओमेगा-3 फैटी एसिड, फल और हरी सब्जियां जैसी चीजें खानी चाहिए जो घुलनशील फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती हैं और LDL को घटाने में मदद करते हैं. इससे दिल स्वस्थ रहता है और ब्लड फ्लो बेहतर होता है. यहां हम आपको कुछ ऐसे ही फूड्स बता रहे हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं.

फाइबर रिच फूड्स खाएं

कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ जैसे ओट्स, दलिया, सेब, संतरा, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें खानी चाहिए क्योंकि इनमें घुलनशील फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल को बांधकर शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है.

ओमेगा-3 फैटी एसिड वाली चीजें खाएं

अखरोट ओमेगा-3 और हेल्दी फैट से भरपूर होता है जो सूजन कम करता है और खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाता है.

इसलिए रोजाना एक मुट्ठी अखरोट खाएं. यह धमनियों को सख्त होने से रोकता है. इसके अलावा फैटी फिश में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो हार्ट के लिए जरूरी होता है.

लहसुन का सेवन फायदेमंद

लहसुन बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है क्योंकि इसमें मौजूद एलिसिन (Allicin) LDL को कम करने, खून को पतला रखने और ब्लड सर्कुलेशन सुधारने में मदद करता है. इससे दिल का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हाई ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है. आप लहसुन को कुचलकर या चबाकर खा सकते हैं या शहद के साथ भी सेवन कर सकते हैं.

मूंग दाल भी खाना बेहतरीन

मूंग की दाल में फाइबर और पॉलीफेनॉल्स होते हैं जो शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने और दिल की सेहत को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. इसमें मौजूद फाइबर कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को रोकता है और एंटीऑक्सिडेंट्स बैड कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सिडाइज होने से बचाते हैं.

(NOTE: अगर आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हाई है तो खान-पान में सुधार करने के साथ डॉक्टर की सलाह जरूर लें)

