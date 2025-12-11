Health and Weight loss: मोटा पेट तेजी से होगा पतला, करीना की न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए वेट लॉस के 3 तरीके

Health and Weight loss: सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर जो एक्ट्रेस करीना कपूर और आलिया भट्ट जैसे सितारों को ट्रेन कर चुकी हैं, उन्होंने 9 दिसंबर को इंस्टाग्राम पर अपने ‘फिटनेस प्रोजेक्ट 2025’ के हिस्से के तौर पर अच्छी हेल्थ बनाए रखने के लिए तीन आसान लेकिन असरदार गाइडलाइंस शेयर कीं.

इन टिप्स में पारंपरिक अनाज (जैसे बाजरा), फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी और स्क्रीन का ध्यान से इस्तेमाल करने की अहमियत बताई गई है.

उन्होंने अपने कैप्शन में लिखा, 'अच्छी हेल्थ के लिए तीन आसान गाइडलाइंस. ये 12-हफ्ते के फिटनेस प्रोजेक्ट 2025 के महीने 3 की गाइडलाइंस हैं.'

1. अपनी वीकली डाइट में बाजरे की रोटी शामिल करें

रुजुता हफ्ते में कम से कम एक बार डाइट में बाजरा (पर्ल मिलेट) शामिल करने की सलाह देती हैं. उन्होंने बताया, 'आप बाजरे से लड्डू, शीरा और रोटी जैसी कई चीजें बना सकते हैं जो भी आपकी मर्जी हो. लेकिन हफ्ते में एक बार बाजरा खाने का मतलब है बाल कम झड़ना, बेहतर एनर्जी, ज्यादा इम्यूनिटी.'

'मुझे पता है कि आप में से कुछ लोगों को बाजरा पचाने में मुश्किल होती है. इसका तरीका यह है कि अगर आप रोटी बना रहे हैं तो आटे में एक एक्स्ट्रा चम्मच घी और 50 परसेंट चावल का आटा मिलाएं ताकि पेट के लिए यह आसान रहे और पेट फूले नहीं. साथ ही खाना गुड़ के साथ खत्म करने का थंब रूल न भूलें. लहसुन की चटनी या हल्दी का अचार भी बाजरा को बेहतर तरीके से पचाने में मदद करते हैं.'

2. अपनी पीठ को स्ट्रेच करें.

दूसरी गाइडलाइन फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी पर फोकस है. रुजुता ने रेगुलर स्ट्रेचिंग रूटीन के महत्व पर जोर दिया और कहा कि स्ट्रेस न लें, स्ट्रेचिंग करें. चोटों से बचने, बैलेंस ठीक करने और दौड़ने और चलने में पावर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी/स्ट्रेचिंग रूटीन बेहतरीन होती है.

3. घर पर एक स्क्रीन जोन बनाएं

उनकी तीसरी टिप रोजमर्रा की जिंदगी पर लगातार स्क्रीन के संपर्क के असर पर थी क्योंकि उन्होंने एक स्क्रीन जोन बनाने का सुझाव दिया था. घर पर एक छोटा कोना, जहां आप सिर्फ खड़े होकर स्क्रॉल कर सकें. उन्होंने इसके अलावा डाइनिंग टेबल, बिस्तर और बाथरूम में फोन पर सख्त बैन लगाने लगाएं.

न्यूट्रिशनिस्ट ने अपने फॉलोअर्स को याद दिलाया कि अच्छी सेहत का रास्ता रोज की छोटी-छोटी आदतों से होकर गुजरता है. सस्टेनेबिलिटी ही सफलता है. हर साल 5-7 परसेंट वजन कम करना ही वह जादू है जो आप करना चाहते हैं.

