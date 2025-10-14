Diwali Fitness Tips: दिवाली पर इन 5 तरीकों से मेंटेन करें फिटनेस, नहीं बढ़ेगा वजन

Diwali Fitness Tips: दिवाली का त्योहार लगभग आ ही गया है और मार्केट में रौनक दिखने लग रही है. दुकानों पर तरह-तरह की मिठाई और घर पर तरह-तरह के पकवान भी बनने लगे हैं. ऐसे में ये फेस्टिव सीजन फिटनेस फ्रीक लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है क्योंकि जहां फिटनेस फ्रीक लोग अपनी डाइट क्लीन रखते हैं तो वहीं उनके घरों पर मिठाई-पकवान बन रहे होते हैं. अब यदि आप ऐसे में सोच रहे हैं कि आखिर दिवाली पर पकवान का स्वाद भी ले पाएं और फिटनेस भी बरकरार रहे तो ये आर्टिकल आपके लिए है. आज हम आपको 5 ऐसे तरीके बता रहे हैं जिससे आप इस फेस्टिव सीजन में कैसे फिट रह सकते हैं.

ध्यान से खाएं

यह सबसे जरूरी टिप है क्योंकि यदि आपको अपनी फिटनेस बरकरार रखनी है तो आपको खाने पर थोड़ा ध्यान देना होगा. यदि आप कुछ खाते हैं तो सिर्फ खाने पर ही ध्यान ना दें बल्कि आप क्या और कितना खा रहे हैं, इस बात पर ध्यान देना काफी जरूरी है. इसलिए याद रखें कि आप जो भी खा रहे हैं सिर्फ टेस्ट के लिए खाएं ना कि पेट भरने के लिए.

छेना वाली मिठाइयां खाएं

मावा, क्रीम, दूध से बनी मिठाई अधिकतर घरों में बनती हैं लेकिन यदि आप फिटनेस मेंटेन करना चाह रहे हैं तो छेना वाली मिठाई खा सकते हैं लेकिन वो भी लमिट में. इसमें दूसरी मिठाई की अपेक्षा कैलोरीज थोड़ी कम रहेंगे. छेना बेस्ड मिठाइयों में चाश्नी होती है. इसलिए उसमें से चाशनी को निकाल भी सकते हैं ताकि कैलोरीज और कम हो जाएं. साथ ही साथ तली हुई चीजों को खाने से बचें.

पैदल चलें

जो लोग अपने घर पर जा रहे हैं दिवाली के कामों में हाथ बटाएं. ऐसा करने से आप फिजिकल एक्टिव को बने ही रहेंगे साथ ही साथ एक्स्ट्रा कैलोरीज भी बर्न होंगी. यदि मार्केट जाना है तो पैदल जाएं ताकि आपके स्टेप्स बढ़ सकें.

पानी अधिक पिएं

अक्सर लोग भूख और प्यास के बीच अंतर नहीं कर पाते इसलिए यदि आपको कुछ खाने का मन करे तो पहले पानी पिएं और फिर भी यदि भूख लगे तो खाएं. ऐसा करने से एक्स्ट्रा कैलोरीज खाने से बचेंगे और पानी से बॉडी हाइड्रेट रहेगी और भूख भी कम लगेगी.

जिम जाएं या रनिंग

माना कि फेस्टिव सीजन में लोग फिजिकल एक्टिविटीज से दूर रहना पसंद करते हैं लेकिन यदि आप फेस्टिव सीजन को और अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं तो जिम जाएं या रनिंग करें. इससे आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होंगी जिससे आप कैलोरी इन और कैलोरी आउट को बैलेंस कर पाएंगे.

