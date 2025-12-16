scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Bad Cholesterol: बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं सुबह की ये 4 आदतें, आज ही बदलें

Bad Cholesterol: क्या आप जानते हैं कि आपकी सुबह की कुछ गलत आदतें धीरे-धीरे बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का काम करती हैं. अगर समय रहते इन आदतों पर ध्यान न दिया जाए तो ये दिल से जुड़ी बीमारियों का कारण भी बन सकती हैं.

Advertisement
X
सुबह की आदतें जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है (Photo- Getty Image)
सुबह की आदतें जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है (Photo- Getty Image)

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हाई कोलेस्ट्रॉल एक आम समस्या बन गई है. यह एक ऐसी बीमारी है जो बिना किसी लक्षण के धीरे-धीरे बढ़ती है. अगर वक्त रहते ध्यान न दिया जाए तो यह हार्ट अटैक और अन्य दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है. आमतौर पर लोग कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए डाइट और एक्सरसाइज पर ध्यान देते हैं लेकिन अपनी छोटी-छोटी आदतों को इग्नोर कर देते हैं. ऐसे में आज हम आपको सुबह की कुछ आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) बढ़ाकर दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ा सकती हैं.

 नाश्ता न करना

कई लोग सुबह जल्दी-जल्दी के चक्कर में नाश्ता स्किप कर देते हैं. जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है. कई रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग सुबह नाश्ता नहीं करते, उनमें कुल कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल उन लोगों के मुकाबले ज्यादा होता है जो रोजाना नाश्ता करते हैं. PubMed में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक,  मोटापे से परेशान जिन लोगों ने सुबह में नाश्ता नहीं किया उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल में बढ़ोतरी देखी गई. वहीं जो लोग हेल्दी नाश्ता कर रहे थे उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हेल्दी बना रहा.

सम्बंधित ख़बरें

sonarika bhadoria
'देवों के देव महादेव' की 'पार्वती' ने रखा बेटी का ये संस्कृत नाम, अर्थ है बेहद खास! 
Baby (Photo: Pexels)
Korean Baby Names: ट्रेंड में हैं ये Korean बेबी नेम्स! सुनने में लगते हैं भारतीय, खास है मतलब 
Long life (Photo: ITG)
100 साल जीना है आसान! हार्ट सर्जन ने बताया सीक्रेट 
Foods for fatty liver
लिवर की गंदगी और फैट बाहर निकालेंगे ये फूड्स, Fatty Liver का रिस्क घटेगा 
Acharya Balkrishna’s Desi Remedy
बुढ़ापे तक नहीं होगी आंखें कमजोर, आचार्य बालकृष्ण ने बताया नुस्खा 

ज्यादा फैट वाला खाना 

सुबह-सुबह तले हुए फूड, पेस्ट्री, प्रोसेस्ड मीट या बाहर का खाना खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट की मात्रा ज्यादा होती है जो शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) को तेजी से बढ़ाते हैं. रिसर्च में यह भी पाया गया है कि ऐसे अनहेल्दी फैट से भरपूर नाश्ते करने से दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है.

Advertisement

सुबह-सुबह स्ट्रेस में रहना

सुबह की भागदौड़ या ज्यादा स्ट्रेस लेने से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन (कॉर्टिसोल) का लेवल बढ़ जाता है. इससे फैट मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है. रिसर्च बताती है कि रोज सुबह का स्ट्रेस सूजन बढ़ा सकता है जिससे दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

फिजिकल एक्टिविटी न करना

अगर सुबह उठते ही आप बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं करते तो इसका असर भी कोलेस्ट्रॉल पर पड़ता है. हल्की एक्सरसाइज जैसे वॉक करना या स्ट्रेचिंग करना भी गुड कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाने और बैड कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस में रखने में मदद करता है. कई स्टडीज में पाया गया है कि सुबह की एक्सरसाइज शरीर में बनने वाले कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मददगार होती है.

पूरी नींद न लेना

नींद का सीधा असर कोलेस्ट्रॉल पर पड़ता है. कम नींद लेना या रोज अलग-अलग समय पर सोने से बॉडी क्लॉक बिगड़ जाती है. जिसका असर कोलेस्ट्रॉल पर पड़ता है. कई स्टडीज में पाया गया है कि जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती या जिनकी नींद का रूटीन खराब होता है, उनमें बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) ज्यादा और गुड कोलेस्ट्रॉल कम होता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL Auction 2026
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement