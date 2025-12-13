scorecardresearch
 
Acharya Balkrishna Health Tips: सुबह उठकर खाली पेट खा लें ये एक चीज, आचार्य बालकृष्ण ने बताया पेट दर्द का देसी नुस्खा

Acharya Balkrishna Health Tips: अगर आप भी पेट की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आचार्य बालकृष्ण का यह नुस्खा जरूर आजमाएं. उन्होंने बताया कि सौंफ का सेवन पेट से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में काफी मददगार होता है.

आचार्य बालकृष्ण ने बताया पेट की दिक्कत में क्या खाएं (Photo: Getty/Instagram@acharya_balkrishna)
Acharya Balkrishna Health Tips: आजकल के दौर में बाहर के खानपान का सेवन बहुत बढ़ गया है जिसकी वजह से लोगों को आए दिन पेट से जुड़ी दिक्कते होती रहती हैं. एसिडिटी, गैस, कब्ज, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS) और अपच जैसी बीमारियां हर उम्र के लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही हैं.

लंबे समय तक ये दिक्कतें बड़ी बीमारियों का रूप ले लेती हैं. इससे बचने के लिए आपको अपने खानपान को ठीक करना चाहिए, इसके अलावा आचार्य बालकृष्ण ने पेट और पाचन को दुरुस्त रखने का एक जबरदस्त नुस्खा बताया है जो फॉलो कर आप अपने पेट को हेल्दी रख सकते हैं. हालांकि किसी भी नुस्खे को आजमाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए.

सौंफ पेट और पाचन को करेगी दुरुस्त 

आचार्य बालकृष्ण के अनुसार, सौंफ का सेवन पेट फूलने, गैस, अपच और पेट दर्द को कम करने में बहुत फायदेमंद होता है. इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर और पाचन एंजाइम होते हैं जो पाचन क्रिया को सुधारते हैं, लार का उत्पादन बढ़ाते हैं, आंतों को ठीक रखते हैं और पेट को साफ व हल्का महसूस कराते हैं. 

सौंफ का सेवन मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाता है. सौंफ में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो पाचन को बेहतर बनाते हैं, पेट की दिक्कत को दूर रखते हैं, पेट की मांसपेशियों को आराम देते हैं और कब्ज जैसी बीमारियों को भी दूर रखने में मदद करते हैं.

Advertisement

कैसे सौंफ पेट की परेशानियां रखती है दूर

सौंफ की तासीर ठंडी होती है इसलिए यह शरीर को ठंडक देती है, पाचन सुधारती है, पेट की गर्मी कम करती है और लू से बचाती है इसलिए इसे अक्सर शरबत में इस्तेमाल किया जाता है. इससे पाचन ठीक रहता है. पेट हल्का महसूस होता है. इसे खाने के बाद चबाकर या सौंफ का पानी पीकर खाया जा सकता है जिससे शरीर डिटॉक्स भी होता है.

पाचन एंजाइम बढ़ाती है सौंफ

सौंफ लार और पाचक रस के उत्पादन को उत्तेजित करती है जिससे भोजन आसानी से पचता है और पेट फूलने और गैस की दिक्कत कम होती है.

कब्ज करती है दूर

इसमें मौजूद फाइबर मल त्याग को नियमित करता है और कब्ज से बचाता है जिससे सुबह पेट साफ होता है.

पेट को अंदर से ठंडा रखती है सौंफ

सौंफ की तासीर ठंडी होती है और यह एसिडिटी व पेट की सूजन को कम करती है.

शरीर को करती है डिटॉक्स

एंटीऑक्सिडेंट्स और फाइबर होने की वजह से सौंफ शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है.

भूख को करती है नियंत्रित

सौंफ का सेवन भूख को नियंत्रित करते मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है जिससे आप बार-बार खाने से बचते हैं. सौंफ आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करती है जिससे ये आपके लिए वजन घटाने में भी मददगार हो सकती है.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

