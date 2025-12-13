Liver Health: लिवर के लिए क्या हैं 4 अच्छे और खराब फूड्स, Fatty Liver कैसे रहेगा दूर

Liver Health: लिवर हमारे शरीर के अहम अंग में एक है जो पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है. यह शरीर को डिटॉक्स करता है, टॉक्सिंस को रिलीज करता है, हानिकारक केमिकल्स को भी बाहर निकालने में मदद करता है. यह पाचन, डिटॉक्सिफिकेशन और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है. आजकल के दौर में फैटी लिवर की समस्या तेजी से बढ़ रही है.

हालांकि सही खानपान के जरिए लिवर को सेहतमंद और मजबूत रखा जा सकता है. यहां हम आपको कुछ ऐसे फूड्स बता रहे हैं जो लिवर के लिए काफी अच्छे होते हैं.

लहसुन

लहसुन में एलिसिन होता है जो लिवर के एंजाइम को सक्रिय करते हैं. यह विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है. आपको लिवर की हेल्थ के लिए रोजाना 2 कलियां लहसुन की खाली पेट चबानी चाहिए.

हरी पत्तेदार सब्जियां

हरी पत्तेदार सब्जियां क्लोरोफिल से भरपूर होती हैं जो खून से विषैले तत्वों को सोखने की क्षमता रखते हैं और इनमें ग्लूटाथियोन भी होता है जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट है. हरी सब्जियां लिवर के लिए काफी अच्छी होती हैं.

हल्दी

हल्दी में शक्तिशाली करक्यूमिन नामक कंपाउंड होता है जिसकी वजह से हल्दी बेहतरीन एंटी-इंफ्लेमेटरी (सूजन कम करने वाला) वाला खाद्य पदार्थ बन जाती है. यह लिवर की कोशिकाओं को क्षति से बचाता है और उसे स्वस्थ रखता है.

ग्रीन टी

इसमें कैटेचिन नामक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो लिवर में फैट के अवशोषण को रोकते हैं और इसकी कार्यप्रणाली में सुधार करते हैं.

लिवर के लिए खतरनाक हैं ये फूड्स

अगर आप अपने लिवर को स्वस्थ रखना चाहते हैं और फैटी लिवर की समस्या को दूर करना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजों से दूरी बनानी चाहिए और इनका कम से कम सेवन करना चाहिए.

चीनी का सेवन

कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज्ड जूस, कैंडी और बेकरी उत्पादों में पाई जाने वाली एडेड शुगर सीधे लिवर में वसा के रूप में जमा होती है जो फैटी लिवर का सबसे बड़ा कारण है.

प्रोसेस्ड फूड्स और डीप-फ्राई चीजें

चिप्स, नमकीन, फास्ट फूड और डीप-फ्राइड स्नैक्स में ट्रांस फैट और अत्यधिक नमक होता है जो लिवर पर भारी दबाव डालता है और उसकी कार्यक्षमता को प्रभावित करता है.

अल्कोहल

शराब लिवर के लिए सबसे बड़ा जहर है. शराब का नियमित सेवन लिवर की कोशिकाओं को नष्ट करता है और लिवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ाता है.

रिफाइंड फूड्स

सफेद ब्रेड, सफेद चावल और मैदे से बनी चीजें शरीर में तेजी से ग्लूकोज में बदल जाती हैं जिससे लिवर को अतिरिक्त काम करना पड़ता है और लिवर में फैट जमा होने लगता है. इससे आप फैटी लिवर का शिकार हो सकते हैं.

